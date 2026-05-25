お笑いコンビ「千原兄弟」千原ジュニア（52）が25日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）にゲスト出演。以前20年乗っていた愛車との別れの日の出来事を語った。

ジュニアは大阪時代にポルシェ356スピードスターに乗っていたが、東京に来てから自身の誕生日が3月30日ということもあり、気になっていたという日産セドリック330を購入したという。

「20年ぐらい乗っていた。乗り換えることないと思っていたもん。このまま一生、いくんやろうな」と思っていたほどの“相棒”だったが、とうとう手放す時に「ほんまにウソみたい」な出来事が。

車載車に乗せる前に、「恵比寿の喫茶店に行って、エンジンをかけようかと思ったらかからなかった…」と語ったもの。お笑いコンビ「バイきんぐ」小峠英二が「凄いですね」と驚くと「凄いで！1回もそんなことなかった」と、20年間、一度も調子を悪くしたことのない車が、最後にエンジンがかからなくなってしまったと明かした。

ジュニアは「それ、動画撮ったけど、俺、たまに見るけど泣きそうになる…」と愛車との思い出を振り返っていた。