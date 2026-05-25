5月2日に東京ドームで開催された「Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」の舞台裏に迫った「試合密着ドキュメンタリー THE DAY やがて、伝説と呼ばれる日。 井上尚弥vs中谷潤人 井上拓真vs井岡一翔」が25日、Leminoプレミアムにて独占配信がスタートした。

自身2度目の東京ドーム決戦でメインイベンターを務めた世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚（33＝大橋）は、挑戦者で前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）に3―0判定勝ち。32戦無敗同士の日本人対決を制し、自身の持つ男子史上最多記録を更新する7度目の4団体王座同時防衛に成功。日本ボクシング史上最多となる5万5000人の観衆を沸かせた。

また同興行のWBC世界バンタム級タイトルマッチでは王者・井上拓真（30＝大橋）が挑戦者で元世界4階級制覇王者井岡一翔（37＝志成）に3―0判定勝ちし、初防衛に成功した。

ドキュメンタリーでは、選手たちがリング上での心境を語るなど、熱狂の渦に包まれた伝説の夜の舞台裏に迫っていく。