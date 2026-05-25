タレントの石黒彩さんが25日、『秦野駅列車接近メロディー導入記念手形碑及び記念プレート除幕式』に出席。2月に亡くなった夫のLUNA SEA・真矢さんの故郷である神奈川県秦野市への思いを語りました。

LUNA SEAのメンバーのうち4人が幼少期を過ごした秦野市。2025年11月から小田急小田原線秦野駅の列車接近メロディーに、LUNA SEAの楽曲が採用されています。

今回、楽曲使用を記念したバンドメンバーの手形碑と説明書きを施したプレートが完成し、お披露目されました。

また、真矢さんは、2023年5月に秦野市の『はだのふるさと大使』に就任し魅力の発信に尽力してきたことから、その功績に敬意を表し改めて『はだのふるさと特別大使』に任命されました。

■追悼メッセージ845通「真矢の元に必ず届けます」

式典で石黒さんは、「皆さん、こんにちは。LUNA SEA・真矢の代わりにご挨拶させていただきます。石黒彩と申します。本日は秦野にまた新しい聖地ができるということで誠におめでとうございます。ファンの方々は駅で駅メロを聴いていただいて、ここに足を運んでいただけたら最高なんじゃないかなと思っております」と挨拶。

続けて、「この除幕式と共に夫であるLUNA SEA・真矢を『はだのふるさと特別大使』に任命していただきました。ご尽力いただいた高橋（昌和）市長、秦野市の市役所の皆様、誠に厚くお礼申し上げます」と、感謝を伝えました。

ファンや市民の方から寄せられた真矢さんへの追悼メッセージ845通の受け渡しも行われ、石黒さんは「ずしりと重たいメッセージを温かくいただきました。こちらも真矢の元に必ず届けますので、ご安心ください」と約束。

そして「真矢はいつも秦野がどうやったら元気になるか。もっとたくさんの人にどうやったら足を運んでいただけるかっていうことを常に考えている人でした。なので、もしきょう空から真矢が見てるとしたら、この様子をとてもうれしく見守ってくれているのではないかなと思っております」と、思いをはせました。

石黒さんは22歳の誕生日に真矢さんと結婚。秦野に初めて来たのも22歳のときだったと明かし、「そろそろ私も半分秦野の民になれたんじゃないかなと思っておりますので、真矢の遺志を継いで秦野でできた仲間たちと共に、秦野を盛り上げる活動を一生懸命お手伝いしていきたいなと思っておりますので、今後とも夫婦共々どうかよろしくお願いします」と、秦野市への思いを語りました。

また、石黒さんには、真矢さんの手形が刻まれた秦野産の木材製の盾が贈られました。