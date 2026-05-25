【カンヌ映画祭】パルムドール受賞、子育てをめぐり虐待を疑われる家族の物語『Fjord（原題）』日本公開決定
フランスで現地時間23日に閉幕した「第79カンヌ国際映画祭」で最高賞となるパルムドールを受賞した『Fjord（原題）』が来年（2027年）、日本で公開されることが決定した（配給：ファインフィルムズ）。
【画像】薄毛頭でほとんど別人のような姿のセバスチャン・スタン
本作は、ルーマニアのクリスティアン・ムンジウ監督の最新作。ルーマニア出身の敬虔なキリスト教徒一家が、ノルウェーの小さな港町へ移住。しかし、厳格な方針が“虐待”と見なされ、子どもたちは親から引き離されてしまう。ノルウェーの児童保護制度を題材に、価値観の違いと家族の絆を描く社会派ドラマ。
ムンジウ監督は、2007年の『4ヶ月、3週と2日』以来2度目のパルムドールに輝き、批評家連盟賞、エキュメニカル賞も受賞。見事トリプル受賞を果たした。
主演は、ルーマニア出身で、ハリウッドでも活躍するセバスチャン・スタン（『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』）と、同じくルーマニア出身のレナーテ・レインスヴェ（『センチメンタル・バリュー』）。
北米ではNEONによる配給が決定し、早くもアカデミー賞のノミネートを有力視する声も上がっている。
2026 （C） MOBRA FILM − WHY NOT PRODUCTIONS − EYE EYE PICTURES − FILM I VAST − FILMGATE FILMS − GARAGEFILM INTERNATIONAL − SNOWGLOBE − AAMU FILM COMPANY − FRANCE 3 CINEMA. ALL RIGHTS RESERVED.
【画像】薄毛頭でほとんど別人のような姿のセバスチャン・スタン
本作は、ルーマニアのクリスティアン・ムンジウ監督の最新作。ルーマニア出身の敬虔なキリスト教徒一家が、ノルウェーの小さな港町へ移住。しかし、厳格な方針が“虐待”と見なされ、子どもたちは親から引き離されてしまう。ノルウェーの児童保護制度を題材に、価値観の違いと家族の絆を描く社会派ドラマ。
主演は、ルーマニア出身で、ハリウッドでも活躍するセバスチャン・スタン（『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』）と、同じくルーマニア出身のレナーテ・レインスヴェ（『センチメンタル・バリュー』）。
北米ではNEONによる配給が決定し、早くもアカデミー賞のノミネートを有力視する声も上がっている。
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