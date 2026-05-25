5人組グループ・M!LKの佐野勇斗さん（28）がコンビニエンスストアのキャンペーン発表会に登場。トークセッションでM!LKの5人で挑戦したいことや、日常で喜びを感じたエピソードを明かしました。

キャンペーンにちなみ、“今後挑戦したいチャレンジ”について聞かれた佐野さんは、フリップに『M!LKのメンバーと富士山に登る』と記入。理由について「富士山ってやっぱり日本の宝ですし、日本の1番大きい山をM!LKの5人で登りたいって目標を、うちの塩粼太智が立ててまして。いろんな目標達成してきたんですけど、この目標がなかなか達成できなくてですね、ちょっと今年は達成したいな」と思いを語りました。

■自身の楽曲が小学生にも

“日常の中で幸せを感じる瞬間”については「先日ドラマを撮影していて、小学生の子たちがすごくたくさんいたんですよ。そこで僕の隣を通り過ぎたんですね。小さい子たちいっぱいいるな、邪魔してごめんねって思ってたら、後ろの方から“好きすぎて滅！”って、めちゃくちゃ大きな声で歌っていただいて。それがかわいくて。小学校の子たちにも知ってもらえてるのはすごくハッピーだなと」とエピソードを明かし、M!LKの楽曲『好きすぎて滅！』が幅広い世代に届いていることに喜びを感じていました。

行われたのは、ローソンのキャンペーン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』の施策発表会。佐野さんのほか、ヒコロヒーさん（36）、上坂樹里さん（20）、川栄李奈さん（31）、梅沢富美男さん（75）が出席しました。