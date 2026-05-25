10回目を迎えたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード 2026』が23日に開催され、“世界で最も優れたアニメーション作品”に贈られる『アニメ・オブ・ザ・イヤー』に、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が輝きました。

本アワードは、アニメ制作に関わるクリエーターやミュージシャン、キャスト、そして配信や劇場などで公開されたアニメ作品をたたえるセレモニーです。アニメ業界の中から選ばれた審査員による最終候補者の選定の後、世界中のファンからの投票で受賞作品や受賞者を決定します。今回は、過去最多となる7,300万以上にものぼる票が集まりました。

イベントには、アニメ好きとして知られる世界的アーティスト・The Weekndさんがプレゼンターとして登壇。『アニメ・オブ・ザ・イヤー』に、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が選ばれたことを発表しました。

ステージには、チームの代表として長崎健司総監督が登壇。現在の心境について長崎総監督は、「思い返すとアフレコの第1話の時に、キャストの皆さんと10年続くような作品にしたいと話をしていました。去年、年末で放送が無事に終了しまして、振り返ってみたら10年たっていた」と振り返ると、「改めてこの原作のすばらしさはもちろんのこと、アニメにしてくれたスタッフの皆さん、キャストの皆さん、関わってくれたスタッフの皆さん、応援してくれたファンの皆さん、本当に人に恵まれた作品だと思っています。この作品に関われたことすごく誇りに思っています。ありがとうございました」とスピーチしました。

『僕のヒーローアカデミア』は、“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前になった世界で、主人公・緑谷出久が仲間たちと共に最高のヒーローを目指す物語。海外でもイベントが行われるなど世界中で親しまれています。