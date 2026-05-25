歌手でタレントの中川翔子さんが24日、自身の子育てをつづったコミックエッセーの発売記念イベントに登場。報道陣の取材に応じ、生後7か月を迎えた双子の子どもたちと将来やりたいことを明かしました。

中川さんは2025年9月に双子の男の子を出産。今回、自身の妊活・妊娠・出産・育児の体験をマンガと文章でつづった『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（宝島社）を出版しました。

■双子は“全然違う”「一度で何倍もまた楽しい生活になってるかもしれない」

オールカラーのイラストでつづられた今回のコミックエッセー。双子のイラストの毛量にかなりの違いがある点について聞かれると中川さんは「お兄ちゃんが生まれた時から髪がフサフサで、弟くんが薄くてびっくりしました。なので、エガちゃん（江頭2:50さん）がうちに遊びにきたときに、弟くんが髪の毛が薄いので“シンパシー感じる”って言ってくれて。なついてました。弟くんが。なんで二卵性って顔も性格も全然違うから、兄弟でもこんなに違うんだなと思うとすごく一度で何倍もまた楽しい生活になってるかもしれないですね」と語りました。

■将来、子どもたちとやりたいこと

最近、久しぶりに『美少女戦士セーラームーン』のイベントに参加したそうで、「やっぱり好きなことは元気になりますね」と喜びを明かし、「私は私で好きなことするから、君たちも好きなものを見つけなっていう感じで。セーラームーンも好きになってくれるんだったら一緒に楽しもうぜみたいな感じで、何でも好きになってほしいなって思います」と語りました。

また、将来子どもたちとやりたいことを聞かれると「めちゃくちゃあります。すでにかなえたのがそれこそ後楽園ゆうえんち（東京ドームシティ アトラクションズ）にヒーローショーに連れていく夢をかなえたんですけど、もっともっとありますね。いろんなところに連れていきたいな。上野動物園とか、中野ブロードウェイとか、香港とかハワイとか海外も一緒に行きたい」とやりたいことがたくさんあると語りました。

さらに、やりたいことが多すぎるあまり報道陣に「男の子って育ちが早いっていうじゃないですか。いつまで出かけてくれるんですか？ 反抗期ありました？」と質問も投げかける場面も。そして「いつかこうやってひげ生えたり、働いたりするんだろうなと思うと、皆さんみてても涙出てくる」とコメントしました。