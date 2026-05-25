中日のエースとしてNPB通算117勝を挙げた川上憲伸氏（50）が25日、BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!! 90分セ・パ交流戦直前スペシャル」（後9・00）に出演し、交流戦ならではの思い出を明かした。

他リーグの球場に行くことは選手にとっても楽しみだという。「北海道に行った時とか朝の市場に行って」と話すと、MCのお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右から「観光旅行やないんだから」とすかさずツッコミ。

川上氏は「先発投手は3戦あった時に1戦目（の先発）にしてくれって感じなんですよ」と話し、「次の日、本当に旅行なんです。市場に行くんです、（朝）6時から。イクラ食べながら、親戚中に“鮭何個やねん”とチェックして。アスパラ？毛ガニ？とかって」と理由をぶっちゃけ。先発登板を終えた翌日は朝から市場へ出掛け、親戚などへのお土産を物色するという。

岡田が「勝った次の日ならええで。負けた次の日にファンに見られたら何しとんねん言われる」と言うと、川上氏は「だから頑張るんですよ」ときっぱり。「そのために頑張るんです」と強調すると、MCのフリーアナウンサー・上田まりえは「交流戦を楽しみ尽くすっていうのは、選手の皆さんも楽しんでるっていうのはうれしい情報じゃないですか」とフォローしていた。