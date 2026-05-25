モデルの前田典子（60）が石垣島旅行での水着姿を公開し、反響が寄せられている。

【映像】前田典子とモデル夫の水着姿（複数カット）

1998年にモデル・日比野玲（65）と結婚した前田。Instagramでは、結婚記念日にプチ旅行で館山を訪れた夫婦ショットや、ゴルフを楽しむ様子を投稿し、「憧れのステキなご夫婦」「ダーリン、イケメンやな」などと話題になっていた。

2026年5月24日の投稿では、日比野の65歳の誕生日祝いで石垣島を訪れたことを報告。旅の様子や水着ショットなども公開し、「お天気に恵まれ、プールと海でリゾートを満喫。南国最高ー。いくつになっても泳げるカラダでいたいね。60代シニア旅。日焼けが気になるけど…太陽の下で遊びたい気持ちが勝る。好きな事やろう」とつづっている。

この投稿には、「素晴らしいボディライン。さすがモデルさん」「お二人共、鍛えてる。かっけぇー！」「還暦とは思えないスタイルの良さ」「いつまでもビキニを着られるマエノリさんが素晴らしいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）