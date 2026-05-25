【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントはお祭りの遊び
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、豊かな自然や物語の中で愛される存在、お祭りの高揚感とともに挑戦したくなる懐かしいゲーム、そして美しい仕上がりを支える職人の知恵という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□き
か□□き
し□□り
ヒント：建物の壁や工芸品の表面をきれいに仕上げるため、最初に行うベースの作業を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「たぬ」を入れると、次のようになります。
たぬき（狸）
かたぬき（型抜き）
したぬり（下塗り）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古くから親しまれている愛嬌あふれる生物の名称から、手先の器用さと集中力が試されるノスタルジックなレジャー、さらには美しく完成させるための大切な基礎の工程までを網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、豊かな自然や物語の中で愛される存在、お祭りの高揚感とともに挑戦したくなる懐かしいゲーム、そして美しい仕上がりを支える職人の知恵という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□き
し□□り
ヒント：建物の壁や工芸品の表面をきれいに仕上げるため、最初に行うベースの作業を思い浮かべてみてください。
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↓
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正解：たぬ正解は「たぬ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たぬ」を入れると、次のようになります。
たぬき（狸）
かたぬき（型抜き）
したぬり（下塗り）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古くから親しまれている愛嬌あふれる生物の名称から、手先の器用さと集中力が試されるノスタルジックなレジャー、さらには美しく完成させるための大切な基礎の工程までを網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)