「誰かと思った」イケメン俳優、大胆イメチェンにファン歓喜！「とっても似合っててちょっとびっくり」
俳優の坂東龍汰さんは5月24日、自身のInstagramを更新。新しくなったヘアスタイルを披露し、ファンから歓喜の声が上がっています。
【写真】坂東龍汰の新ヘアスタイル
ファンからは「え、好きやあああああ」「なんでこんなイケてるの」「オレンジ最強」「とっても似合っててちょっとびっくり」「誰かと思ったー」「オレンジで出る作品はなんだろー?!」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】坂東龍汰の新ヘアスタイル
「なんでこんなイケてるの」坂東さんは「そしてオレンジになりました 29歳もよろしくお願いします」とつづり、自身のソロショットを投稿。黒髪からオレンジ色に大胆なイメージチェンジを遂げています。夏らしさを先取りしているような明るいカラーがとてもすてきです。
29歳の誕生日を迎える同日の別の投稿では、29歳の誕生日を迎えたことを報告した坂東さん。「29」の形をしたキャンドルが刺さったバースデーケーキを手に持ち、満面の笑みを浮かべています。俳優の満島ひかりさんが「happy birthday 最高のラスト20代をー！」とコメントしたほか、ファンから「みなさんにお祝いされて幸せそう」「めちゃいい笑顔」といった声が寄せられました。さらなる活躍を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)