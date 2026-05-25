俳優の坂東龍汰さんは5月24日、自身のInstagramを更新。新しくなったヘアスタイルを披露しました。（サムネイル画像出典：坂東龍汰さん公式Instagramより）

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俳優の坂東龍汰さんは5月24日、自身のInstagramを更新。新しくなったヘアスタイルを披露し、ファンから歓喜の声が上がっています。

【写真】坂東龍汰の新ヘアスタイル

「なんでこんなイケてるの」

坂東さんは「そしてオレンジになりました　29歳もよろしくお願いします」とつづり、自身のソロショットを投稿。黒髪からオレンジ色に大胆なイメージチェンジを遂げています。夏らしさを先取りしているような明るいカラーがとてもすてきです。

ファンからは「え、好きやあああああ」「なんでこんなイケてるの」「オレンジ最強」「とっても似合っててちょっとびっくり」「誰かと思ったー」「オレンジで出る作品はなんだろー?!」などの声が寄せられました。

29歳の誕生日を迎える

同日の別の投稿では、29歳の誕生日を迎えたことを報告した坂東さん。「29」の形をしたキャンドルが刺さったバースデーケーキを手に持ち、満面の笑みを浮かべています。俳優の満島ひかりさんが「happy birthday　最高のラスト20代をー！」とコメントしたほか、ファンから「みなさんにお祝いされて幸せそう」「めちゃいい笑顔」といった声が寄せられました。さらなる活躍を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)