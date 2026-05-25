日本で初めて本格的な「コンビニエンスストア」のチェーンを始め、「コンビニの神様」とも称される、流通大手「セブン＆アイ・ホールディングス」の名誉顧問・鈴木敏文氏の死去を受け、コンビニ各社のトップなどがコメントを寄せました。

ローソンの竹増貞信社長は記者団に対し、「訃報に接し、すごくショック、驚き。もう1回話を聞きたかった、非常に残念だという気持ちが、非常に大きい」と語りました。

竹増氏がすでに社長だった時期に、会長退任後の鈴木氏と昼食をともにする機会があったといいます。「業界のことについて、当然言えないこと、言えることをきちっと分別された上で、いろんな話をしてくださいました。非常に厳しく、同じ業界の競合先ということもあったんですが、非常に温かくいろんな質問に対して、きちっとお答えいただいた。厳しくもあり、非常に優しくもあり、そして業界のこともしっかり考えておられる、そういった方だったなという印象です。昼食でしたが、非常に時間も長くご一緒させていただいて、そんなことが走馬灯のように頭の中を巡っておりまして、本当に残念な気持ちでいっぱいになりました」

ファミリーマートの小谷建夫社長もコメントを発表しました。「日本にコンビニエンスストアという新たな文化を根付かせ、人々のライフスタイルを劇的に変革し、社会インフラへと育て上げられた流通業界の偉大な先駆者であられました。業界を牽引し続けてくださった多大なご功績に心より感謝申し上げますとともに、ご遺族の皆様ならびにセブン＆アイグループの皆様に、深くお悔やみ申し上げます」

また、セブン-イレブンの国内1号店である豊洲店のオーナー・山本憲司さんは次のようにコメントを寄せました。

「私がセブン-イレブンに加盟し、東京・豊洲に1号店をオープンしたのは1974年、24歳の時でした。日本にコンビニエンスストアという業態が無い時代、どうしたらお客様に喜んでいただけるか、一緒に知恵を絞って汗をかいてくださったのが鈴木さんでした。毎日が挑戦の連続でしたが、強い信頼関係を礎に二人三脚で進んでまいりました。あれから50年以上が経ちましたが、セブン-イレブン1号店の経営に人生をかけて挑戦し続けた日々はまさに『青春』そのものでした。鈴木さんから、『山本さんは商売の話をしていると、目が輝いているね』と心のこもったエールを頂いたことは忘れられない思い出です。セブン-イレブンの最初の一歩を知る者として、鈴木さんの創業にこめた思いを後進に伝えていくことが私の使命と考えています。心より感謝を申し上げ、ご冥福をお祈り申し上げます」