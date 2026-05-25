俳優の賀来賢人が２５日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。自身より先に売れて悔しい思いをした同年代の俳優の名前を列挙する一幕があった。

俳優デビュー以来、１０年間、泣かず飛ばず。出世作となったドラマと映画の「今日から俺は！！」のヤンキー役でやっと売れっ子となった際について「これでダメなら本当にダメだと思ったんで。３０までに売れなかったら辞めようと思ってたんです」と赤裸々に明かした賀来。

「すっごい、僕、チャンスがあったんですよ」と２２歳の時、新垣結衣と共演した「らんま１／２」で乱馬役を演じた際のことを振り返ると「でも、売れなかったんす。乱馬やっても売れなかったら無理だなと思って…」とポツリ。

「チュートリアル」福田充徳に「周りの同期とかが先に売れたの？」と聞かれると「めっちゃめちゃ悔しかったです」と賀来。「誰？」とさらに聞かれると「佐藤健、松坂桃李、岡田マー君（将生）…。全員、ハゲろ！って思ってました」と正直すぎる一言。

「後輩とかも先に（売れた）？」と聞かれると「菅田将暉、山粼賢人…、全員、ハゲろ！って」と続けていた。