俳優の賀来賢人が２５日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。駆け出しの頃に「魔法」のように感じた先輩俳優２人のアドバイスを明かす一幕があった。

この日、「キャリアの最初の方が舞台が多くて。喜劇が多かったんですよ。共演者の方も古田（新太）さんだったり、池田成志さんだったり、そういう方だったので」と舞台出身のベテラン俳優との共演が多かったことを回顧した賀来。

「僕だけスベるって現象があって。他の方はドッカンドッカン、ウケてるんですよ。僕が出る時だけ静寂が生まれるっていう…」と振り返ると「なんで、俺だけウケないんだろう？って、ずっとモヤモヤしてて。その時に古田さんだったり、池田さんが『１回、観客の笑いを一間（いちま）待って、その後に、もう一間ためてから、セリフを言ってごらん』って。やってみたらウケたんですよ」と古田と池田にかけられた言葉を明かした。

「カッコイイ！ 何、この魔法みたいな助言って思って」と続けると「そこから毎公演、教えを請うようになったんです。そうしたら、毎公演、毎公演、自分がウケるポイントが増えていって。それが割と原点ですね」と、しみじみ話していた。