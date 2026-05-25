テレビアニメ放送が30周年となる『名探偵コナン』と、プリキュアシリーズの第23弾『名探偵プリキュア！』のコラボが発表されました。放送局とアニメ制作会社が異なる、垣根を越えた奇跡の“名探偵コラボ”に、SNSでも盛り上がりを見せました。



今回のコラボでは、5月31日（日）放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナン、毛利蘭、毛利小五郎が登場。6月6日（土）放送の『名探偵コナン』には、キュアアンサーが登場します。

コナンたちが登場する『名探偵プリキュア！』のエピソードでは、美術館で展覧会の準備を手伝うあんなたちが、目玉作品のガラスの靴が消えてしまう事件に遭遇。手がかりを求めて外を調べると、街を訪れていた江戸川コナンたちと出会い、事件の謎を解き明かすため、名探偵プリキュアと江戸川コナンが奇跡のタッグを組みます。

一方、キュアアンサーが登場する『名探偵コナン』のエピソードでは、米花町で多発する連続宝石強盗事件を知った歩美が、夢中になっているアニメ・プリキュアのストーリーと重ね合わせ、「盗賊団が現れればプリキュアに会える」と張り切り、少年探偵団は次の標的とうわさされる宝石店の警備をすることに。怪しい客を尾行しアジトを突き止めたことで、警察が盗賊団を一網打尽にしたかに思えたものの、歩美はある違和感に気づきます。

■プリキュア側からオファー “視聴者の皆さんに楽しんでもらうことが一番”

局の垣根を越えたコラボに『名探偵コナン』の吉田剛志プロデューサーは「多田プロデューサーと出会ってから1年――。あの日を思うと、胸が熱くなります。テレビ局も制作会社も原作出版も異なる両作のコラボ。前例もなく、実現不可能に思えるハードルより、“これは面白くなる”という確信が先にありました。……からのハードな調整はご想像にお任せします（笑）」とコメントしました。

■“名探偵コラボ”にSNSも盛り上がる

また、コラボをオファーしたという『名探偵プリキュア！』の多田香奈子プロデューサーは「『名探偵コナン』のスタッフの皆さんと出会い、“視聴者の皆さんに楽しんでもらうことが一番”そんな思いを胸に、かつてないコラボ成立にたどり着くことができました」と明かしました。そして「小学生から地上波でリアタイしていた『名探偵コナン』、30周年という長い年月愛され続けている『名探偵コナン』、個人的にもこのうえなく感慨深く、感謝でいっぱいです」とコメントしました。

SNSでは『名探偵プリキュア！』に登場するコナンくんが「かわいすぎる」といった声や、局の垣根を越えたコラボに「激アツすぎる」といった声があがるなど盛り上がりを見せています。