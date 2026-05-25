サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグの最終節で愛媛FCと対戦したアルビレックス新潟は2－1で勝利し、ホーム7連勝。最終節を見事白星で飾り、リーグを2位で終えました。

5月23日、ホームで行われた百年構想リーグ最終節。



【サポーター】

「（Q.今季ホームの応援は何試合目？）全部。最後は決めてもらって勝ち点3」



【サポーター】

「ゴール裏もすごく盛り上がっている。ホームで連勝しているので、その勢いで突き抜けてもらいたい」



【井上聖貴アナウンサー】

「4月4日からアルビは現在、ホーム6連勝中。この勢いのまま愛媛を下し、7連勝といきましょう」



勝てばWEST－Aの2位が確定するアルビは、開幕戦で勝利している5位・愛媛と対戦。



最初のチャンスは前半10分、ショートコーナーからシマブク上げたクロスに舩木。これはキーパーの好セーブに阻まれます。



その3分後には藤原優大のスルーパスに反応した笠井がシュートを放ちますが、枠を捉えることができません。



その後も得点を奪うことができず、スコアレスで試合を折り返しますが…



【船越優蔵 監督】

「後半勝負だと選手に伝えて、『我々の方が絶対に足は止まらないんだ』と話して送り出した」

その言葉通り、攻守にハードワークを続けるアルビに待望の瞬間が訪れます。



後半15分、キャプテン藤原のファーサイドへのクロスに飛び込んだのは加藤。



【加藤徹也 選手】

「藤原奏哉選手がしっかり合わせやすいボールを上げてくれたので、あの瞬間は『あっ、来たな』と思った」



先制点は加藤のうれしい移籍後初ゴールでした。



【加藤徹也 選手】

「入った瞬間、サポーターのところに走っていったが、頭が真っ白になったというか、何も考えないで行って、みんなが喜んでくれたのでうれしかった」



お祝いムードの後にはピンチも。後半28分に愛媛の日野にフリーでシュートを放たれますが、ケガで欠場が続く守護神・バウマンの代わりを任されているキーパー吉満が気迫のセービング。左手一本で日野の強烈なシュートを防いでみせます。



この守備陣の奮起に応えたいアルビは後半33分。島村からパスを受けた笠井がカットインから右足で放ったシュートは相手に阻まれますが、こぼれ球に自ら反応し、今度は左足を一閃。



【笠井佳祐 選手】

「島村選手から弱めのボールが来たので、これは内側にドリブルして打った方がいいというメッセージ付きのパスだった。1発で決められたらよかったけど、うまく自分のところに転がってきたので、あとは振り抜くだけだった」



笠井の今シーズン3得点目のゴールで追加点を挙げます。



後半アディショナルタイムにオウンゴールで1点を失いますが、逃げ切ったアルビが最終節を白星で飾りました。



【船越優蔵 監督】

「連勝することができた。最終節だけではなくて、日々の積み上げの成果が出たゲームだった」



アルビはこれでホーム7連勝。百年構想リーグWEST－Aの2位が確定しました。



【藤原奏哉キャプテン】

「目指すべきところは1位だったが、（リーグ）後半になるにつれて、疲労だったりもある中、ホームで連続で勝利できたことも大きかったと思う。1位は無理だったが、上の順位で終われたことは評価したい」



アルビはJ2・J3、40クラブの中で5位～8位を決めるプレーオフに進出。5月30日、ホームでWESTーB2位のJ3鹿児島ユナイテッドFCと対戦します。