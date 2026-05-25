【J2新潟】ゲームにトークショー！感謝の思い込めサポーターと交流 プレーオフへ意気込みも「笑顔で終わりたい」
WESTーAの2位を決めたアルビレックス新潟は5月24日、サポーターとの交流イベントを開催。百年構想リーグの最終順位を決めるプレーオフへの意気込みも語りました。
選手たちとのハイタッチで幕を開けた『アルビレックス新潟サンクスフェスタ』。
デンカビッグスワンスタジアムには約3600人のサポーターが集まりました。
【サポーター】
「頑張ってください」
選手とサポーターがゲームなどを通じて直接交流。
ちびっこサポーターとのサッカー対決では、ボールを奪った大西選手がそのまま運んでシュート。
選手のプライベートな話が聞けるトークショーでシマブク選手の大好物“クリームパン”の話になると。
【舞行龍ジェームズ選手】
「体脂肪問題があるので、差し入れはやめてください」
【シマブクカズヨシ選手】
「控えている。食べ過ぎちゃうとよくない。我慢している。なので、クロワッサンにいこうかなと」
応援への感謝の思いを込めてサポーターとの交流を深めた選手たち。
【バウマン選手】
「（赤ちゃんに）めっちゃかわいい！」
いよいよ始まる百年構想リーグのプレーオフ。サポーターとともに戦い、勝利を目指します。
【藤原奏哉キャプテン】
「（プレーオフで）残り2試合あるので、まだ終わっていない。次もホームで勝って、その後も勝って笑顔で終われたら」