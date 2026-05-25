WESTーAの2位を決めたアルビレックス新潟は5月24日、サポーターとの交流イベントを開催。百年構想リーグの最終順位を決めるプレーオフへの意気込みも語りました。

選手たちとのハイタッチで幕を開けた『アルビレックス新潟サンクスフェスタ』。



デンカビッグスワンスタジアムには約3600人のサポーターが集まりました。



【サポーター】

「頑張ってください」



選手とサポーターがゲームなどを通じて直接交流。



ちびっこサポーターとのサッカー対決では、ボールを奪った大西選手がそのまま運んでシュート。



選手のプライベートな話が聞けるトークショーでシマブク選手の大好物“クリームパン”の話になると。



【舞行龍ジェームズ選手】

「体脂肪問題があるので、差し入れはやめてください」



【シマブクカズヨシ選手】

「控えている。食べ過ぎちゃうとよくない。我慢している。なので、クロワッサンにいこうかなと」



応援への感謝の思いを込めてサポーターとの交流を深めた選手たち。



【バウマン選手】

「（赤ちゃんに）めっちゃかわいい！」



いよいよ始まる百年構想リーグのプレーオフ。サポーターとともに戦い、勝利を目指します。



【藤原奏哉キャプテン】

「（プレーオフで）残り2試合あるので、まだ終わっていない。次もホームで勝って、その後も勝って笑顔で終われたら」