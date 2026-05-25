俳優の細川直美（51）が、振り袖を着た次女との2ショットを披露し、反響が寄せられている。

【映像】細川直美と振り袖姿の19歳次女の親子ショット

2002年10月に俳優の葛山信吾（54）と結婚し、22歳と19歳の娘がいる細川。これまでもブログで娘との日常を発信し、2024年1月8日には長女が成人式に参加したことを報告。黒地に赤と白のツバキの花が彩る長女の振り袖姿や親子ショットには、「姉妹に見えますね」「お綺麗なママ」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

19歳次女の振り袖姿＆親子ショットに反響

2026年5月24日の更新では、次女の成人式の前撮りを行ったことを報告。「娘は、私が成人式で着た振り袖と自分で選んだ振り袖の2着を着て撮影をしていただきました。どちらもステキに仕上げていただいて家族の良い思い出となりました。本番の成人式は来年ですので、もう1度着物姿を見る事が出来ます。私は成人式当日は仕事で、振り袖も前撮りのみの1度きりの着用だったので娘たちが着てくれてうれしい限りです」とつづった。

華やかな次女の振り袖姿や親子ショットに、ファンからは「次女ちゃんは直美ちゃんに似てますね。優しい感じでお似合いですよ」「ママ譲りのスタイルの良さで、お二人とも本当にステキですね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）