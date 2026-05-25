歌舞伎俳優・市川團十郎が、市川新之助こと１３歳の長男・勸玄くんの近影を公開した。

２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「気づけば、新聞を読む姿もなんだか様になってきて滅。」と、机に向かって日本経済新聞を読む勸玄くんの姿を載せた團十郎。「走ってくる姿はまだまだ子供ですが ふとした瞬間に『大きくなったなぁ』と感じてます、、 毎日見ているはずなのですが、成長って本当にあっという間。。 毎日元気いっぱいです」と息子の成長をしみじみとつづっている。

この投稿にフォロワーからは「大きくなってますが、走る姿は可愛くてなんだかホッとします」「大人になってきたあ、とこちらまで嬉しくなりました」「カンカンの成長を目の当たりにすることができ私まで嬉しいです〜」「イケメンですね」「たくましくなってきましたね」「勸玄くん新聞読んで偉いなー麻央さんそっくり」「麻央さんが目を細めて見ている気がします」などのコメントが寄せられている。

團十郎はフリーアナウンサーの小林麻央さんと２０１０年に結婚。１１年７月に麗禾ちゃん、１３年３月に勸玄くんが誕生した。２人は團十郎のインスタグラムにたびたび登場しており、「一瞬麻央さんかと思いました」「美男美女」と話題になっている。