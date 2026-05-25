ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「俺はこんなに育児してるのに何が不満なんだ？」妻の本音が分からな… 「俺はこんなに育児してるのに何が不満なんだ？」妻の本音が分からない夫が空気を読み間違えてさらに暴走!? その結果… 「俺はこんなに育児してるのに何が不満なんだ？」妻の本音が分からない夫が空気を読み間違えてさらに暴走!? その結果… 2026年5月25日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 平日の早朝から流しそうめんをセットアップする行動力はすごいのですが…。水もめんつゆも服も床も、全部汚し放題になるのは最初から分かりそうなものですよね？それでも『育児は楽しんだもん勝ち！』と得意げな夫の姿に、妻がどう反応するのか…続きが気になります。>>【まんが】最後まで育児しない夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】最後まで育児しない夫 「謝れないガキが」と怒鳴られて…“常習犯”と決めつけられた私、謝れば終わる？それとも人生が終わる？【お宅のお子さんが万引きしました Vol.32】 「お金貸して」というお願いを断ると 無職の夫が放った一言が意味不明すぎる…【私が義妹と縁を切った理由 Vol.123】