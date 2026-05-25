俳優の戸田恵梨香さん（37）が23日、『第1回しずおか映画祭』に登場。今の人生観を語りました。

『第1回しずおか映画祭』は、俳優の磯村勇斗さん（33）が企画・プロデュースを務め、2日にわたり行われました。23日の第二部で上映されたのは、映画『駆込み女と駆出し男』。上映後には、磯村さんと共に、映画に出演していた戸田さんが登場しました。

この映画祭で初めて会ったという2人。磯村さんの印象について戸田さんは「磯村さんがこのようなことをしてらっしゃるって思っていなくて。本当に映画界をこれから担ってくださるたくましい俳優さんだなと思って、うれしく思っています、頑張ってください」とコメント。すると、磯村さんは「もう僕は満足です今日は」と、笑顔を見せました。

今まで様々な映画やドラマに出演してきた戸田さん。イベントでこれまでの人生を振り返ってどう思うか聞かれると「結構がむしゃらにやってきて、本当に目の前のことに必死に生きてきたなっていう実感を持っていた」と話し、子供を産んでからは意識が変わったようで「自分の将来のことじゃなくて、誰かの将来のことを考える時間が増えた瞬間に、“あれ？ 私人生ちょっと終わった？”みたいな。“半分生きちゃったかもしれない”みたいな感じがすごくして」と明かしました。

また、これからについて、「自分の人生の一区切りがついたのかなっていうのがあり、逆にこれからどうやって生きていこうかっていうのをもう一度考えてみたい」と語りました。