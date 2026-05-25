宝塚歌劇団元宙組トップスターで女優の朝夏まなと（41）が25日、自身のインスタグラムを更新。宙組時代にトップコンビを組んだ、女優の実咲凜音（36）とのツーショットを投稿した。

朝夏は「宝塚へ行ってきましたよ」と書き始め、「タイミングが合って、実咲凜音氏と宙組大劇場観劇が叶いました！本拠地で見るのはやはりいいですねぇ。観劇前にSARAHでお茶しちゃったりなんかして。まだ初日あいたばかりで内容については触れませんが、莫大なエネルギーと躍動感溢れる舞台からパワーをいっぱいいただきました！！すごかったーーーー！！！初舞台生にも感動です。112期ですって」と報告。

笑顔でがっちり握手した写真を投稿し、「終演後、興奮冷めやらず、なぜかこのポーズで写真を撮りました笑 （一枚目）飛行機雲が粋だね」とつづり、現在大阪で公演中の「ミュージカル『メリー・ポピンズ』26日13時公演がんばりまーす」と続けた。

朝夏は2002年に宝塚歌劇団に88期生として入団。2015年に宙組トップスターとなり、2017年に退団した。実咲は2009年に95期生として入団。2012年に宙組トップ娘役となり、2017年に退団した。