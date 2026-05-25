日経225先物：25日22時＝20円高、6万5300円
25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比20円高の6万5300円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万5158.19円に対しては141.81円高。出来高は3060枚となっている。
TOPIX先物期近は3937ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.57ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65300 +20 3060
日経225mini 65295 +10 50801
TOPIX先物 3937 -4.5 5032
JPX日経400先物 35740 -40 153
グロース指数先物 837 -1 161
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3937ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.57ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65300 +20 3060
日経225mini 65295 +10 50801
TOPIX先物 3937 -4.5 5032
JPX日経400先物 35740 -40 153
グロース指数先物 837 -1 161
東証REIT指数先物 売買不成立
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