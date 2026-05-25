　25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比20円高の6万5300円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万5158.19円に対しては141.81円高。出来高は3060枚となっている。

　TOPIX先物期近は3937ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.57ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65300　　　　　 +20　　　　3060
日経225mini 　　　　　　 65295　　　　　 +10　　　 50801
TOPIX先物 　　　　　　　　3937　　　　　-4.5　　　　5032
JPX日経400先物　　　　　 35740　　　　　 -40　　　　 153
グロース指数先物　　　　　 837　　　　　　-1　　　　 161
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース