未就学児無料・愛犬同伴料0円の初夏限定！ グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」

記事ポイント 6月限定で未就学児の宿泊・食事が完全無料（通常1名3,500円・税込）、小学生は大人料金の半額5月10日〜6月末、愛犬の同伴料（通常1頭3,300円・税込）が期間限定で無料に霧降高原牛・日光HIMITSU豚の手ぶらBBQと毎晩19時からのキャンプファイヤーを提供 6月限定で未就学児の宿泊・食事が完全無料（通常1名3,500円・税込）、小学生は大人料金の半額5月10日〜6月末、愛犬の同伴料（通常1頭3,300円・税込）が期間限定で無料に霧降高原牛・日光HIMITSU豚の手ぶらBBQと毎晩19時からのキャンプファイヤーを提供

栃木県日光市の霧降高原に建つグランピング施設「ブリリアントヴィレッジ日光」が、物価高騰とGW明けの家計負担を背景に、子育て世代と愛犬家に向けた2つの特別プランを展開しています。

未就学児の宿泊・食事を完全無料にする「キッズ応援プラン」と、愛犬の同伴料を無料にする「ペット同伴無料キャンペーン」が、2026年5月から6月末にかけて同時進行します。

グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」





施設名：グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光所在地：栃木県日光市瀬尾2010客室：ドームテント全18棟アクセス：東京から車で約2時間／東武下今市駅よりタクシーで約15分キャンペーン期間：【キッズ応援プラン】2026年6月1日(月)〜6月30日(火)／【ペット同伴無料】2026年5月10日(日)〜6月30日(火)

霧降高原の緑に囲まれた敷地に白い球体のドームテント18棟が点在するグランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光は、東京から車で約2時間の世界遺産都市・日光に位置します。

各テントにはエアコンとウォーターサーバーが完備されており、初夏の陽気でも快適な室内環境が保たれています。

今回の2プランは、GW明けに旅行予算を引き締めたい時期に合わせて設計されています。

キッズ応援プランで浮いた子ども分の宿泊費を日光周辺の観光に充てたり、ペット同伴無料プランで愛犬連れ旅行の費用を抑えたりと、滞在の組み合わせを広げやすい内容になっています。

キッズ応援プラン（6月限定）





2026年6月1日から6月30日の期間、未就学児1名につき通常3,500円（税込）の宿泊・食事費が完全無料となります。

小学生は大人料金（2名利用時1名22,000円〜・税込）の半額が適用されるため、きょうだいを連れたファミリーでも宿泊費の総額を大きく削減できます。





テント室内はホテルライクな内装で、木製家具と整えられたベッドスペースが広がります。

エアコンとウォーターサーバーが標準装備されており、小さな子どもを連れた宿泊でも体調管理がしやすい環境となっています。





施設全体が子ども連れでの利用を想定した設計になっており、6月の涼しい霧降高原の気候の中で、大自然の中に泊まる体験を子どもと一緒に過ごせます。

ペット同伴無料キャンペーン





2026年5月10日から6月30日の期間、通常1頭3,300円（税込）の愛犬同伴料が無料になります。

対象となる客室は1日2組限定の「ツインドーム」で、占有面積が広くプライベート性の高い空間で愛犬とともに滞在できます。

体重10kg未満の犬は最大3頭まで（最大9,900円相当）、10kg以上の犬は最大2頭まで（最大6,600円相当）が無料の対象です。

施設には大型ドッグランが併設されており、愛犬をノーリードで走り回らせることができます。





「ツインドーム」の室内と大型ドッグランの様子は、施設公式の動画でも公開されています。

ドッグランの広さや芝生の状態など、愛犬連れでの滞在イメージを事前に確認できます。

手ぶらBBQと設備・アクティビティ





全天候型の個別BBQスペースでは、地元ブランド肉の「霧降高原牛」と「日光HIMITSU豚」を使った豪華BBQが提供されます。

食材の準備から後片付けまですべてスタッフが対応するため、手ぶらで訪れて焼きたての肉料理を楽しめます。





毎晩19:00から21:00にキャンプファイヤーが開催され、満天の星空の下で炎を囲みながら焼きマシュマロを楽しめます。

管理棟に併設された貸切風呂は予約制で、1回50分1,650円（税込）で利用でき、早朝からの入浴にも対応しています。

未就学児の宿泊・食事が通常3,500円（税込）のところ完全無料になる「キッズ応援プラン」（6月末まで）と、愛犬同伴料が最大3頭・9,900円分まで無料になるペット同伴キャンペーン（5月10日〜6月30日）は、ともに同一の滞在中に霧降高原牛・日光HIMITSU豚のBBQや毎晩のキャンプファイヤーも体験できます。

日光観光の宿泊拠点としても東京から車で約2時間の距離にあり、初夏に旅行を計画しているファミリーや愛犬家にとって費用面での選択肢となる施設です。

グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」の紹介でした。

よくある質問

Q. キッズ応援プランの対象年齢と料金はどうなっていますか？

A. 未就学児（小学校入学前）は宿泊・食事ともに通常3,500円（税込）のところ完全無料となります。

小学生は大人料金（2名利用時1名22,000円〜・税込）の半額が適用されます。

対象期間は2026年6月1日から6月30日です。

Q. ペット同伴無料キャンペーンで対象となる頭数と割引額はどれくらいですか？

A. 体重10kg未満の犬は最大3頭まで（最大9,900円相当）、10kg以上の犬は最大2頭まで（最大6,600円相当）が無料となります。

対象客室は1日2組限定の「ツインドーム」で、キャンペーン期間は2026年5月10日から6月30日です。

Q. 貸切風呂の料金と利用可能な時間帯はどうなっていますか？

A. 貸切風呂は予約制で、1回50分1,650円（税込）です。

管理棟に併設されており、早朝からの利用にも対応しています。

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