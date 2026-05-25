モデル・女優の山本美月(34)が25日、自身のインスタグラムを更新し、2体のピカチュウとの3ショットを公開した。



【写真】きゃっ！ノーバンならず 悔しがる姿＆生脚もキュートな山本美月

「横浜スタジアムにて、『ポケモンベースボールフェスタ2026』セレモニアルピッチを務めさせて頂きました。」と伝えた。山本は23日のプロ野球「DeNA－ヤクルト」戦でマウンドに立っていた。ピカチュウが見守る中「モンスターボール」と「スーパーボール」を投げ込んだが、惜しくもノーバン投球とはならなかった。



インスタでは「ベイスターズオリジナルのポケモンユニフォームを着て、6匹のユニフォーム姿のピカチュウと一緒に★モンスターボール風野球ボールと、スーパーボール風野球ボールを投げました!」と報告。ポケモンファンでもあるだけに「最高の思い出です」と喜んでいた。



左手のネイルも披露し、親指をピカチュウ、他の指がモンスターボールとスーパーボール、右手も同様にモンスターボールなどのネイルにするという念の入りよう。「ネイルは直前に自分で塗りました 笑」とおちゃめに舞台裏も明かした。



（よろず～ニュース編集部）