ローマ老舗ジェラートが初出店！ 東武百貨店 池袋本店 イタリア展 ・ チーズとアイスSHOW

記事ポイント 東武百貨店 池袋本店で2026年5月28日(木)〜6月2日(火)に「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」が同時開催されますローマに本店を構える老舗ジェラート店「ジョリッティ」が初出店、1948年製の名車「FIAT500 Topolino」や生誕80周年の「Vespa LX 125」も展示されますイートインでは2人のシェフがコラボした東武限定の「スペシャルコラボコース」4,950円が提供されます 東武百貨店 池袋本店で2026年5月28日(木)〜6月2日(火)に「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」が同時開催されますローマに本店を構える老舗ジェラート店「ジョリッティ」が初出店、1948年製の名車「FIAT500 Topolino」や生誕80周年の「Vespa LX 125」も展示されますイートインでは2人のシェフがコラボした東武限定の「スペシャルコラボコース」4,950円が提供されます

東武百貨店 池袋本店の8階催事場で、「イタリア展」と「チーズとアイスSHOW」が2026年5月28日(木)から6月2日(火)まで同時開催されます。

今回の「イタリア展」はローマを特集テーマに据え、現地の老舗ジェラート店や名車展示など、イタリア現地の雰囲気を池袋で体感できる構成となっています。

「チーズとアイスSHOW」では初出店のチーズグルメに加え、夏に向けたソフトクリームやかき氷が揃います。

東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」





開催場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場（約300坪）開催期間：2026年5月28日(木)〜6月2日(火)営業時間：午前10時〜午後7時（イートインは閉場30分前ラストオーダー）店舗数：「イタリア展」60店舗／「チーズとアイスSHOW」11店舗

「イタリア展」は「イタリア展」60店舗・「チーズとアイスSHOW」11店舗が出揃う大規模な催事で、食・雑貨・アートが一堂に集まります。

ローマ特集として組まれた今回は、現地で観光名所にもなっている老舗ジェラート店が初出店するほか、名作映画にも登場した車種の実車展示が会場を彩ります。

イートインコーナーでは有名イタリア料理店2軒がコラボした東武限定コースが味わえます。

ローマの名車・名バイク展示

丸みを帯びたボディが愛らしい「1948年製 FIAT500 Topolino(Type 500B)」は、ローマの街並みとともに名作映画の劇中に映し出された名車です。

1948年に製作されたこの実車が会場に展示されます。





「Vespa LX 125」は2026年に生誕80周年を迎えるバイクで、丸みのあるフォルムと鮮やかなカラーリングが特徴です。

ローマの街並みを象徴するアイコンとして、会場展示で存在感を放ちます。

初出店：ジョリッティのジェラート





ローマに本店を構え、観光名所としても知られる老舗ジェラート店「ジョリッティ」が今回初出店します。

提供されるのは「バカンセロマーネ」で、イートイン750円から、各日数量限定での販売となります。

東武限定スペシャルコラボコース





イートインコーナーでは、2人の有名シェフが手がけた東武限定の「スペシャルコラボコース」がイートイン4,950円（1人前）で提供されます。

ローマ発祥とされるカルボナーラを含む前菜コラボプレート・選べるパスタ・選べるメイン・ドルチェプレートの4皿構成で、アイスコーヒーまたはアイスティーが付きます。





パスタ担当は「リストランテ・アルポルト」の片岡 護シェフで、2種のパスタから選べます。

前菜とドルチェはアルポルトとクリマのコラボプレートとして提供されます。





メイン担当は「クリマディトスカーナ」の佐藤 真一シェフで、2種のメインから選べます。

スペシャルコラボコースのラストオーダーは閉場1時間前で、単品でのオーダーにも対応しています。

なお5月29日(金)・6月1日(月)の各日午後3時から5時は料理の提供がありません。

イタリア雑貨





「ルッカ／テシトゥーラ・トスカーナ・テレリーエ」のリネンテーブルクロスは麻100％・約160×230cmのサイズで、46,200円（販売予定2点）となっています。





「トーセトレーディング」からはK18PG枠付きのシェルカメオ各種が121,000円〜（すべて現品限り）で出品されます。





「アントニオ・ザッカレラ／サフィナ」（今回初出店）は、径約16cm・重さ約320gのイタリア製陶器 掛け時計を59,400円（販売予定2点）で展開します。

チーズとアイスSHOW：初出店チーズグルメ

「チーズとアイスSHOW」では、初出店ブランドを中心にチーズを使った個性豊かなグルメが揃います。

数量限定品も多く、会場ではその日限りの味に出合えます。

3000日かけて完成した極上ハンバーガーField





商品名：〜トリュフ薫る〜チェダー・モッツァレラ・ゴーダの3種のリッチチーズバーガー価格：1,981円（1個）販売：各日30点限定、初出店・東武限定・実演販売

「3000日かけて完成した極上ハンバーガーField」が今回初出店・東武限定で登場します。

チェダー・モッツァレラ・ゴーダの3種のチーズを重ねたバーガーにトリュフの香りが加わった一品で、実演販売で提供されます。

Rose Basque Cheesecake





ブランド：Rose(ロゼ)（初出店）商品名：Rose Basque Cheesecake価格：4,320円（1ホール・5号サイズ）販売：各日30点限定

初出店の「Rose(ロゼ)」は、5号サイズ1ホール4,320円のバスクチーズケーキを各日30点限定で販売します。

海の街チーズ サレルノ ブラウンチーズ





ブランド：海の街チーズ サレルノ（初出店）商品名：海の街チーズ サレルノ ブラウンチーズ価格：1,200円（60g）販売：各日70点限定

初出店の「海の街チーズ サレルノ」からは、60gあたり1,200円のブラウンチーズが各日70点限定で販売されます。

チーズとアイスSHOW：ひんやりスイーツ

初夏の会場を盛り上げるかき氷・ソフトクリーム・ジェラートが揃い、チーズを主役にした個性的なフレーバーも展開されます。

チーズMAX!





ブランド：かき氷Ryan（東武限定）商品名：チーズMAX!価格：イートイン2,161円（1個）

「かき氷Ryan」の東武限定メニュー「チーズMAX!」はイートイン2,161円で提供されます。

チーズを前面に押し出したかき氷で、催事場で夏の先取り体験ができます。

ソフト パレドオール(3種)





ブランド：ショコラティエ パレドオール商品名：ソフト パレドオール（3種）価格：イートイン990円（1個）

「ショコラティエ パレドオール」は3種のフレーバーを揃えたソフトクリームをイートイン990円で提供します。

いちじくマスカルポーネ





ブランド：FLOR GELATO ITALIANO OSAKA商品名：いちじくマスカルポーネ価格：イートイン751円（1個）、各日数量限定

「FLOR GELATO ITALIANO OSAKA」は、いちじくとマスカルポーネを組み合わせたジェラートをイートイン751円・各日数量限定で提供します。

「イタリア展」は食・雑貨・体験が一体となった催事で、ローマ特集として名車展示から老舗ジェラート、有名シェフの東武限定コースまで幅広く展開されます。

「チーズとアイスSHOW」との同時開催により、会場内だけで多彩なチーズグルメとひんやりスイーツを一度に楽しめる構成となっています。

期間は2026年5月28日(木)から6月2日(火)までの6日間で、数量限定品は売り切れ次第終了となります。

東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」の紹介でした。

よくある質問

Q. スペシャルコラボコースは単品でも注文できますか？

A. 単品でのオーダーにも対応しています。

ただし5月29日(金)と6月1日(月)の各日午後3時から午後5時は料理の提供がなく、コースのラストオーダーは閉場1時間前となっています。

Q. イートインのラストオーダーは何時ですか？

A. 一般のイートインは閉場30分前（午後6時30分）がラストオーダーです。

スペシャルコラボコースのみ閉場1時間前（午後6時）がラストオーダーとなっています。

Q. 数量限定商品は何点用意されていますか？

A. 商品ごとに異なります。

ジョリッティのバカンセロマーネは各日数量限定、3000日かけて完成した極上ハンバーガーFieldのチーズバーガーは各日30点、Rose Basque Cheesecakeは各日30点、海の街チーズ サレルノ ブラウンチーズは各日70点となっています。

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