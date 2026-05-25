70店舗・200種超のメニューが集結！ Gi-FACTORY「全肉祭」

記事ポイント 2026年5月22日〜24日、大阪市・扇町公園で「全肉祭」が第1回大阪開催を実施全国から約70店舗が集結し、総メニュー数200アイテム以上を提供ファイヤーパフォーマンス・生ライブ・子ども向け縁日コーナーも併設 2026年5月22日〜24日、大阪市・扇町公園で「全肉祭」が第1回大阪開催を実施全国から約70店舗が集結し、総メニュー数200アイテム以上を提供ファイヤーパフォーマンス・生ライブ・子ども向け縁日コーナーも併設

西日本最大級の野外グルメイベントが、大阪に初上陸しました。

Gi-FACTORYが主催する「全肉祭」が2026年5月22日から24日の3日間、大阪府大阪市の扇町公園で第1回大阪開催を実施しました。

畜産肉・魚肉・果肉など”あらゆる肉”をテーマに全国から出店を選考する、産地直結の食の祭典です。

Gi-FACTORY「全肉祭」





会場：扇町公園（大阪府大阪市）日程：2026年5月22日（金）〜5月24日（日）時間：10:00〜21:00出店数：約70店舗

「全肉祭」は、畜産肉料理をはじめ魚肉・果肉など幅広いジャンルの”肉”をテーマに全国各地から出店を募集・選考する野外グルメイベントです。

和歌山・徳島・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜・静岡・東京など多数の地域で開催実績を持つGi-FACTORYが、大阪での第1回となる本イベントを扇町公園で実施します。

3日間で約70店舗が集結し、総メニュー数は200アイテム以上にのぼります。

秋田牛ハラミ・三重県黒毛和牛・沖縄県焼き貝・徳島県ホルモン焼きなど産地名を冠したメニューが並ぶ規模は、1日では食べ尽くせない内容です。

全国各地の産地直結グルメが一堂に集結





秋田牛ハラミ・三重県黒毛和牛・徳島県ホルモン焼き・沖縄県焼き貝をはじめ、産地名付きのメニュー写真が60品以上グリッド状に並んでいます。

畜産肉・魚介・スイーツまでカテゴリを横断したラインナップで、総数は200アイテム以上です。

グルメ以外の体験として、企業ブースによる無料体験やサンプリング、大好評のワイン試飲コーナーも設けられています。

昼から夜まで人が集まる会場の熱気





晴天のもと、ピザや焼き牡蠣などの屋台ブースが並ぶ通路には大勢の来場者が密集し、各店舗の前に列ができています。

複数のテントブースが縦横に連なる会場全体に、食欲をそそる香りと活気が広がる光景です。





夕暮れ時になるとテントブースに明かりが灯り、パームツリーを背景に通路が来場者で埋め尽くされます。

営業時間は10:00〜21:00と長く設定されており、昼の活気とは異なる夜の雰囲気のなかでもグルメを楽しめます。

ステージイベントとファイヤーパフォーマンス





「全肉祭」と記された大型トラックステージを背景に、夜間はパフォーマーによるファイヤーパフォーマンスが繰り広げられます。

生ライブも実施されるステージ企画はすべて観覧無料で、グルメと合わせてエンターテインメントも楽しめる構成です。

子ども向け縁日コーナーも充実





「G-ISLAND」のロゴが入った大型エアー遊具は、赤・黄・青・緑の多色アーチとトンネル型滑り台で構成されており、子どもが体を動かして遊べるアトラクションとして設置されています。

射的やスーパーボールすくいなどの縁日コーナーも併設されており、大人がグルメを堪能する間も子どもが飽きない会場設計になっています。

産地を冠した200アイテム以上のメニュー・観覧無料のファイヤーパフォーマンス・子ども向け縁日コーナーが一体となった「全肉祭」は、家族連れからグルメ好きまで幅広い層が3日間かけて楽しめる規模のイベントです。

次回の「全肉祭」については公式Instagramに開催情報が掲載されます。

Gi-FACTORY「全肉祭」の紹介でした。

よくある質問

Q. 全肉祭 in 大阪の出店数とメニュー数はどのくらいですか？

A. 約70店舗が出店し、総メニュー数は200アイテム以上です。

秋田牛ハラミや三重県黒毛和牛、沖縄県焼き貝など産地名を冠したメニューが多数揃っています。

Q. グルメ以外に楽しめるコンテンツはありますか？

A. 観覧無料の生ライブとファイヤーパフォーマンスが実施されるステージ企画、企業ブースによる無料体験・サンプリング、ワイン試飲コーナー、「G-ISLAND」ロゴ入り大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいの縁日コーナーが設けられています。

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