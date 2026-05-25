女優・賀来千香子が２５日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）にＶＴＲ出演。スタジオゲストで出演の甥の俳優・賀来賢人への思いを語る一幕があった。

この日、スタジオの賀来が叔母との共演をＮＧにしていた理由について「自分がまだ全然、世に名が出てない時に番組とかに出させていただくと、どうしてもその（叔母）の話題になってしまうんです。それがなんか、ちょっと悔しいというか、僕はなんで自分の力で仕事ができないんだ？って、すごくイヤになった気持ちがあって。なるべく叔母のレールというかは避けてというか」と明かした後、同番組のインタビューに答える形で登場した千香子。「賢人の叔母の賀来千香子です」と自己紹介すると「賢人、元気〜？」とスタジオの賀来に笑顔で手を振った。

甥っ子が自身との共演を控えていたことについて聞かれると「そうなんですね。分かってなかったです。そのことについてしゃべったことがないと言うか」と返答。「私もやっぱり（共演）ＮＧみたいにしてました」と明かした。

その理由を聞かれると「照れくさくない？ 身内とお芝居するのって」と苦笑。「私もあれだし、賢人もそうじゃないかなと思ったのと、これが（自分の）子供ならあれですけど、叔母なのであんまり、ちょっと距離を置いて…。やっぱり本人が頑張ること、頑張ってるんだからって応援はしてましたけど。そんな気持ちのＮＧでした」と明かしていた。