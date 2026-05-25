歌手の郷ひろみさん（70）が、埼玉・サンシティホールから全45公演31会場をめぐる全国ツアー『Hiromi Go Concert Tour 2026〜ALL MY LOVE〜』をスタートさせ、ファンに思いを語りました。

郷さんは、レコードデビューより前にファンクラブをスタート。ファンクラブ発足55周年の節目にこれまで支えてくれたファンへ愛と感謝を“ALL MY LOVE”をタイトルに込め、ツアーをスタートさせました。

今回のセットリストは、事前にファンクラブで行ったアンケート投票結果をもとに構成されたそうで、MCで郷さんは、「今年のコンサートをみなさんと一緒に作り上げたいと思ったんですよ。みなさんが大切にしている曲、コンサートで聴きたい曲、さまざまなリクエストに応えていけるように作りました」と語りました。

ヒット曲『お嫁サンバ』や『GOLDFINGER'99』をはじめ、郷さんのレコードデビュー記念日8月1日にリリースされる新曲『I'm Neo G』が初披露されました。

郷さんは、「まだ持ち歌もない頃に設立されたファンクラブ。一段一段大人の階段を上がってくることができたのは、55年支えてくれたのは、紛れもなくファンクラブの方たちなんです。アイドルという道なき道を、いまだに歩んでこられた奇跡は、ファンのみなさんの支えがあったからこそです」とファンへ思いを語りました。

そして、「僕にはファンという宝物があったんですよね。だからこそ、この瞬間も郷ひろみでい続けられている、そしてこれからも郷ひろみであり続けるために、力の限り歌い続けていきたいと思います。まだまだ続くはるかな道を、これからも僕と一緒に歩いてください」と話しました。

郷さんは10月、日本武道館でツアーファイナルを迎えます。