マスの空欄を埋めて3つの身近な言葉を完成させる、ひらがなクロスワードクイズです。語彙力を再確認しながら、仕事や家事の合間に「あ、わかった！」という爽快感を味わいましょう。

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頭の体操を日常に取り入れることで、思考がクリアになる感覚を楽しめます。今回は、パッと見て直感で解きたいひらがなクロスワードを用意しました。

問題：□に入るひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・横の並び：ひ + □ + わ + □
・縦の並び（左）：と + □ + と
・縦の並び（右）：ぷ + □ + ん

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正解：「ま」と「り」

正解は「ま」と「り」でした。

▼解説
・とまと（トマト）
・ぷりん（プリン）
・ひまわり（向日葵）

正解は「ま」と「り」の2文字でした。縦のラインでは、真っ赤に熟した「とまと（トマト）」と、甘いスイーツの定番「ぷりん（プリン）」が完成します。そして横のラインには、夏を象徴する大輪の花「ひまわり（向日葵）」が入ります。

どれも日々の生活でよく耳にする言葉ですが、クロスワードとして提示されると「なんだっけ？」と一瞬考えてしまうかもしれません。そうして記憶を検索するプロセスが、良い刺激に繋がります。正解にたどり着いた時の「あ、これだ！」という爽快感を楽しんでいただけたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)