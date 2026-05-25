【クロスワードクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に共通する2文字は？ 夏の風景や食卓を彩る言葉がヒント
頭の体操を日常に取り入れることで、思考がクリアになる感覚を楽しめます。今回は、パッと見て直感で解きたいひらがなクロスワードを用意しました。
・横の並び：ひ + □ + わ + □
・縦の並び（左）：と + □ + と
・縦の並び（右）：ぷ + □ + ん
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▼解説
・とまと（トマト）
・ぷりん（プリン）
・ひまわり（向日葵）
正解は「ま」と「り」の2文字でした。縦のラインでは、真っ赤に熟した「とまと（トマト）」と、甘いスイーツの定番「ぷりん（プリン）」が完成します。そして横のラインには、夏を象徴する大輪の花「ひまわり（向日葵）」が入ります。
どれも日々の生活でよく耳にする言葉ですが、クロスワードとして提示されると「なんだっけ？」と一瞬考えてしまうかもしれません。そうして記憶を検索するプロセスが、良い刺激に繋がります。正解にたどり着いた時の「あ、これだ！」という爽快感を楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・横の並び：ひ + □ + わ + □
・縦の並び（左）：と + □ + と
・縦の並び（右）：ぷ + □ + ん
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正解：「ま」と「り」正解は「ま」と「り」でした。
・とまと（トマト）
・ぷりん（プリン）
・ひまわり（向日葵）
正解は「ま」と「り」の2文字でした。縦のラインでは、真っ赤に熟した「とまと（トマト）」と、甘いスイーツの定番「ぷりん（プリン）」が完成します。そして横のラインには、夏を象徴する大輪の花「ひまわり（向日葵）」が入ります。
どれも日々の生活でよく耳にする言葉ですが、クロスワードとして提示されると「なんだっけ？」と一瞬考えてしまうかもしれません。そうして記憶を検索するプロセスが、良い刺激に繋がります。正解にたどり着いた時の「あ、これだ！」という爽快感を楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)