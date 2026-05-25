「誹謗中傷のせいで辞退だったら辛い」『日プ新世界』練習生、辞退発表。「とんでもない逸材を逃した」
『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（Lemino）の公式X（旧Twitter）アカウントは5月25日、投稿を更新。練習生のKINARI（釼持吉成）さんが辞退したことを発表し、驚きの声が広がっています。
【投稿全文】『日プ新世界』練習生・KINARI、辞退を発表
X上では「突然の発表でびっくり」「とんでもない逸材を逃した」「誹謗中傷のせいで辞退だったら辛い」「メンタル的な部分ならちょっとショック」「本当に胸糞悪い」「脱落するより喪失感ある」「デビュメンにいないとかありえない」などの声が上がっています。
(文:堀井 ユウ)
【投稿全文】『日プ新世界』練習生・KINARI、辞退を発表
「デビュメンにいないとかありえない」同アカウントは「【お知らせ】国民プロデューサーの皆様 SEKAI プロデューサーの皆様 練習生KINARIより辞退の申し出がありました。本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します」と投稿。KINARIさん自身から辞退する旨を伝えられ、それを受諾した形となります。続けて「既に撮影済みのコンテンツ一部に出演しているものがございます」とも補足説明。今後公開されるいくつかのコンテンツにもKINARIさんが登場するものと思われます。
直近の公式応援企画にも参加20日まで実施していた公式応援企画「SHINSEKAI RP CHALLENGE」にも参加していたKINARIさん。辞退の申し出は突然のことだったのでしょうか。辞退理由については、明らかになっていません。
(文:堀井 ユウ)