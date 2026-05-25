Gyubin、新曲「You Light Up My Life」で日本メジャーデビュー　ジャケット写真公開も

Gyubinが、新曲「You Light Up My Life」で6月12日に日本メジャーデビューする。

（参考：ソニー・ミュージックが送り出す次世代の才能 Gyubin、o.j.o、TORA PROJECT TRAINEES――ヒットの新旗手が集結！）

同情報は、新潟県長岡市で5月24日に開催された音楽フェス『ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～2026』のステージでGyubinが発表したもの。

同音楽フェスでGyubinは、「CAPPUCCINO」、「Evergreen」に続いてあいみょんの「マリーゴールド」をアコースティックギターの弾き語りで演奏したほか、韓国でリリースした「LIKE U 100」をエレキギターで披露。さらに日本プレデビュー曲「Really Like You（Japanese Version）」、「Satellite」に続いて日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」の全7曲を披露した。MCもすべて日本語で流暢に話した。

そしてステージの最後に、「6月12日に日本メジャーデビューが決定しました！」と発表。「“誰かの存在で心が明るくなる瞬間”の想いを込めました」と語り、日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」を披露。透明感のある伸びやかな歌声を響かせた。

加えて、「You Light Up My Life」のジャケット写真も公開となった。これまでのフレッシュなGyubinの姿とはまた違った、洗練された大人の魅力を感じさせるビジュアルとなっている。

なお、新曲「You Light Up My Life」は6月12日0時より順次配信されている。

（文＝リアルサウンド編集部）