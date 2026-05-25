汐れいら、新曲「Clover」がTVアニメ『うちの弟どもがすみません』エンディング主題歌決定

汐れいらの新曲「Clover」が、TVアニメ『うちの弟どもがすみません』のエンディング主題歌に決定した。

（参考：汐れいら、自由を手に入れて鳴らす音楽！ 美しい一体感と躍動――自主企画『ウシオマエロマエ vol.6』）

同楽曲は、汐による書き下ろし楽曲だ。

同作品は、コミックス累計300万部突破のオザキアキラ（集英社『別冊マーガレット』連載）による大人気コミック『うちの弟どもがすみません』が原作のTVアニメ。母の再婚がきっかけでいきなり4人の弟ができる新米長女の糸と、個性豊かな4人の弟たちとのにぎやかな毎日が織りなすスイートホームラブコメ作品だ。

TVアニメ『うちの弟どもがすみません』第２弾PV｜2026年7月3日（金）より放送 同楽曲は、アニプレックス チャンネル公式YouTubeチャンネルにて公開されたアニメ第2弾PV内にて、一部を聴くことができる。

■汐れいら コメントタイアップのお話を頂いて、わたし自身家族に色々な思い入れがあるのですごく重なる部分がありました。だからこそ、楽曲には原作に寄り添いながらも自分と繋がる言葉を紡げたと思います。何においても繋がりは当たり前に似ているようでいて、奇跡で、一番近くにあるような幸せだと思います。どんなに目線が違っていても、お互いの同じ幸せを見つけたい、それが見つかるのもまた奇跡だと思う、四つ葉のクローバーみたいな作品だと思います。ぜひ、幸せをここに探しにきてください。

（文＝リアルサウンド編集部）