Ａぇ！ｇｒｏｕｐの正門良規（２９）、末澤誠也（３１）、小島健（２６）、佐野晶哉（２４）と関西ジュニアの西村拓哉（２３）が２５日、大阪市内で映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（６月１２日公開）の「世界プレミア試写会ｉｎ大阪」にサプライズ登場した。

試写会終了後５人が姿を見せると、観客は“シェー”とばかりに驚いた。６つ子は全員関西出身で、次男・カラ松役の正門は「世界最速の上映が、われわれの地元関西。そして僕の地元大阪ということで、非常に幸せやなと思います」と凱旋を喜んだ。

四男・一松役の小島は「正門とのラブシーンが大変でした。やっぱり意識するから、ラーメンとか大好きですけど、ニンニク系は絶対に食べない。歯みがきにも行った。相手が正門とはいえ。エチケット」と、劇中のキスシーンを回想した。

キスシーンの相手となった正門は「（小島から）『マサ何してくれた？』って言われて…何もしてない。だって小島ですよ！」と“マナー無視”で臨んだことを告白。小島は「なんか裏切られた感じ」と返したが、くちびるの感触を問われると「柔らかかった」（小島）「ゴツゴツしてるかなと思ったら、フワフワやった」（正門）とリアルに振り返っていた。