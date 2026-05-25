フジテレビ「真剣遊戯！ＴＨＥバトルＳＨＯＷ」が２５日に放送され、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ阿部亮平率いる「アイドル俳優軍」ｖｓオードリー春日俊彰率いる「芸人バラエティ軍」の対決が行われた。

「芸人バラエティ軍」には、元天才子役の俳優寺田心（１７）も参加。急成長中で最新では１７８センチとされ、筋骨隆々のマッチョ。

同じチームの横川尚隆と並んでも、大きくは違わない姿が、ネットでも話題に。

「うぉ！！だれかと思ったら寺田心さんだ！」「寺田心くんデカ」「えっ」「寺田心くんって１７歳なの？」「え？寺田心くん？なぜ芸人チームなん？？」「こんなに大きくなったん？」「芸人軍なの？ｗ」「やばい、寺田心くんでかくなりすぎてめちゃくちゃびっくり」「バチイケ天然お兄さんになっておる」「寺田心が寺田心じゃなくて認識バグる」「久しぶりに見たらめちゃ大きくなってる！？」「寺田心キャラ変わり過ぎてて」「ベンチプレス１２０キロあげれるの！？」と驚く投稿が相次いだ。