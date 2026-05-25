女優の賀来千香子（64）が25日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にVTR出演。甥（おい）で俳優の賀来賢人（36）と共演NGにしていたことを明かした。

「こんばんは、賢人の叔母の賀来千香子です。賢人〜元気？」と語りかけた。賢人が共演NGとしていたことについて聞かれると、「そうなんですね…分かってなかったです。そのことについてしゃべったことはないというか」と少し驚いた表情を見せた。

そして、「一応（共演）NGみたいに取らせていただいてました」と自らも共演NGにしていたことを告白。「だって、照れくさくない?身内と芝居するの」と笑いながら語った。「子供だったらあれですけど、叔母なので。あんまり、ちょっと距離を置いて、本人が頑張ってるんだから、応援はしてましたけど、そういう気持ちのNGでした」と付け加えた。

学園ドラマで一度だけ共演したことについては「知り合いの方からのご依頼だったでお断りするのも何かなと思って」と苦笑い。「本当にやりにくかったです、今までで一番やりにくい相手でした」と振り返り、気まずかった撮影現場を回想した。

また、「賢人のことで、お互いに（VTR出演）というのは初めてです」とも明かしていた。