Aぇ！groupと関西ジュニアの西村拓哉（23）が25日、大阪市内で映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督、6月12日公開）世界最速プレミア試写会in OSAKAに登壇した。

赤塚不二夫氏の名作ギャグ漫画の実写版第2弾。Aぇ！groupの4人と草間リチャード敬太（30）、西村が、主人公の松野家6人兄弟を演じた。22年にはSnow Man主演で第1弾が公開され、興行収入16・7億円を記録した。

イベントの司会を務めた青木源太アナウンサーから、思い出に残る撮影のシーンを聞かれた小島健（26）は「やっぱり正門とのラブシーン。あれは大変でしたよ」と正門良規（29）とのキスシーンを挙げ、正門も「大変でしたよ」

小島はキスシーンに備え、「僕、ラーメンとか好きですけど、意識して、ニンニク系は絶対食べない。キスシーンの前にちゃんと歯磨きいって。正門といえど」とエチケット万全の体制で臨んだが、当の正門は「何もしてない。だって小島ですよ？ 良くないか？ 別にしてくれんでええ、そんなん」と塩対応。小島は「いやいや、しようや。『えっ？』ってなったもん。なんか裏切られた」とヘコんでいた。