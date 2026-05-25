朝勉強しよう


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「憧れのタワマン生活。ここに住めば、すべてがうまくいくと思っていました」

同じタワマンの低・中・高層階に住む家族3組の虚栄と内情とは。

念願の東京転勤となり、タワーマンションへ引っ越すことになった渕上（ふちがみ）家。低層階とはいえ、憧れのタワマン生活を手に入れたことで、一家は新天地での幸せいっぱいな生活がスタートします。

主婦の舞は同じタワマンに住むママである香織（中層階在住）と恵（高層階在住）とすぐに仲良くなりますが、小学5年生の息子・悠真が入った野球チームで、転入早々彼がエースになったことにより、徐々に不協和音が…。

低層階と高層階、子どもの学力、夫の職業。

さまざまな軸で見えない競争意識に駆り立てられていくエピソードをお送りします。

※本記事は窓際三等兵原著、グラハム子著の書籍『タワマンに住んで後悔してる』から一部抜粋・編集しました。

登場人物


ここに住めばすべてうまくいく…と思ってた


周りのママ友に影響されて、子どもの入塾を決めた舞。

しかし息子はあまり乗り気ではないようで？

■◆九州とは違うの

大人なんて点数と偏差値しか見てないよ


トップは言うことが違うなー


焦らなくていいって


宿題家でどれくらいやってる…？


量より質だからね


明日から朝早く起きて塾の宿題やろう


九州とは違うの


平日の昼ってことは


感じの良くないママ友たちとのお茶会の予定。味方をしてくれそうなママ友はいない…。

もし同じ状況になってしまったら、あなたはどうしますか？

原著＝窓際三等兵、著＝グラハム子／『タワマンに住んで後悔してる』