約70店舗・200超メニューが東広島に集結！ Gi-FACTORY「全肉祭」

記事ポイント 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月30日・31日、広島県東広島市に初上陸約70店舗・総メニュー200アイテム以上が集結し、畜産肉・魚肉・果肉など多彩なジャンルが揃いますステージライブ・ファイヤーパフォーマンス・子ども向け縁日コーナーなど、食以外のコンテンツも充実しています 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月30日・31日、広島県東広島市に初上陸約70店舗・総メニュー200アイテム以上が集結し、畜産肉・魚肉・果肉など多彩なジャンルが揃いますステージライブ・ファイヤーパフォーマンス・子ども向け縁日コーナーなど、食以外のコンテンツも充実しています

和歌山・大阪・北九州など西日本各地で開催を重ねてきた大型野外グルメイベント「全肉祭」が、2026年5月30日（土）・31日（日）に広島県東広島市で初開催されます。

Gi-FACTORYが主催するこのイベントは、畜産肉はもちろん魚肉や果肉まで「あらゆる肉」をテーマに全国から美食を集めた西日本最大級のフードフェスです。

Gi-FACTORY「全肉祭」





イベント名：第1回 全肉祭 in 東広島会場：西条中央公園テニスコート側（広島県東広島市）日程：2026年5月30日（土）〜5月31日（日）時間：10:00〜21:00店舗数：約70店舗

「全肉祭」は、Gi-FACTORYが全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が一堂に集う野外グルメイベントです。

東広島市の西条中央公園テニスコート側を会場に、約70店舗が2日間にわたって軒を連ねます。

開催時間は10:00〜21:00で、夜間まで楽しめる設定です。

大阪・和歌山・愛知・高知・沖縄など全国各地から出店した約80店舗がホルモン焼き・牛タン・餃子・タコス・串焼き・スイーツなど60種超のメニューをグリッド状に並べた過去の開催実績を持ち、今回の東広島開催でも同様の多彩なラインアップが揃います。

200アイテム超のメニュー構成





今回の東広島会場では総メニュー数200アイテム以上が用意されます。

畜産肉料理を中心に、魚肉・果肉を活かした料理まで幅広いジャンルが揃い、2日間では食べ切れないボリュームです。

会場内には企業ブースによる無料体験・サンプリングコーナーのほか、大好評のワイン試飲コーナーも設置されます。

ステージ・パフォーマンス・縁日コーナー





全肉祭ロゴ入りトラックステージを前に男女4名が火炎を操るファイヤーパフォーマンスが夜間に披露されます。

観覧無料のステージでは生ライブも行われ、食事と合わせて楽しめます。

子ども向けには大型エアー遊具・射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも設置されています。

子ども食堂応援募金





会場内では子ども食堂応援募金が実施されます。

集まった募金は東広島市の開催地域にある子ども食堂に寄付される仕組みで、食を楽しみながら地域貢献に参加できるコンテンツとして設けられています。

約70店舗・総メニュー200アイテム以上が集結し、昼10時から夜21時まで食べ歩きを楽しめる「全肉祭」は、グルメ目当ての大人からステージ・縁日を目当てにした家族連れまで幅広い層に対応した構成になっています。

ファイヤーパフォーマンスや生ライブが楽しめる夜間の時間帯も見どころのひとつです。

Gi-FACTORY「全肉祭」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「全肉祭 in 東広島」の入場料はかかりますか？

A. ソースには入場料の記載がなく、ステージ観覧は無料と明記されています。

入場に関する詳細は全肉祭公式Instagramアカウント（@zennikusai）に掲載されます。

Q. 会場へのアクセス方法は何ですか？

A. 会場は広島県東広島市の西条中央公園テニスコート側です。

詳細なアクセス情報は全肉祭公式Instagramに案内されています。

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