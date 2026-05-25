2年開発、3産地ブレンドの中深煎り！ CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」

記事ポイント CAFE OHZANがブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日よりECサイトで発売大阪・兵庫を拠点とするTAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年間かけて共同開発したスペシャルティコーヒードリップバッグ単品216円から、チョコレートラスクとのセット商品まで3ラインナップ展開 CAFE OHZANがブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日よりECサイトで発売大阪・兵庫を拠点とするTAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年間かけて共同開発したスペシャルティコーヒードリップバッグ単品216円から、チョコレートラスクとのセット商品まで3ラインナップ展開

クロワッサンラスクで知られる洋菓子ブランドが、初となるオリジナルブレンドコーヒーを発売しました。

ケニア・エチオピア・ブラジルの3産地の豆をブレンドした中深煎りのスペシャルティコーヒーで、2026年5月15日（金）より公式オンラインストアで販売が始まっています。

直営店では先行発売がすでに実施されています。

CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」





ブランド：CAFE OHZAN（カフェ オウザン）商品名：ロイヤルブレンド（ドリップバッグ／粉200g）発売日：2026年5月15日（金）販売：CAFE OHZAN公式オンラインストア・直営店各店お問い合わせ：0120-129-683

珠屋櫻山が運営するCAFE OHZANは、チョコレートでコーティングしたラスクを主力商品とする東京発の洋菓子ブランドです。

銀座三越・日本橋三越・東武池袋・二子玉川東急フードショーの直営4店舗のほか、羽田空港や東京駅でも取り扱われています。

秋田県の工場で製造する良質小麦・良質バター使用の生地に、ナッツやドライフルーツを手作業でトッピングしたチョコレート菓子が看板で、スティックラスク・キューブラスク・クロワッサンラスクの3形状を展開しています。

今回の「ロイヤルブレンド」は、ブランド初のオリジナルブレンドコーヒーです。

開発のテーマは「チョコレートラスクと同じだけの存在感を持ちながら、コーヒー単独でも成立する味」で、大阪府・兵庫県に店舗を構えるTAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年間かけて共同開発します。

ドリップバッグタイプと粉タイプの2形態に加え、チョコレートラスクとのセット商品「カフェドラペ」も同日発売しています。

豆の個性と飲みやすさ

ケニア産・エチオピア産・ブラジル産の3種の豆で構成されています。

フルーツ感が強く華やかな酸味を持つケニアを土台に、エチオピアのアロマを重ね、ナッツのような香りを持つブラジルがブレンド全体をまとめる配合です。

焙煎は中深煎りを採用しており、苦みだけでなく豆本来のフルーティーな香りと酸味が感じられます。

CAFE OHZANの商品にドライフルーツやナッツが多用されていることから、コーヒーにも華やかさとフルーティーさを優先した配合が取られています。

スペシャルティコーヒーとは、フレーバー・酸味・甘みといった風味特性が明確で、消費者が美味しいと満足できる高品質なコーヒーと定義されており、「ロイヤルブレンド」はその基準を満たす豆のみで構成されています。

共同開発パートナー TAKAMURA COFFEE ROASTERS

TAKAMURA COFFEE ROASTERSは、ワインとコーヒーの専門店として大阪府・兵庫県で展開する焙煎専門集団です。

ワインのようにコーヒーの産地・品種の個性を重視した焙煎技術を持ち、コーヒーブランドの催事では常に上位に入る人気を誇ります。

今回の開発を担当した上田さんはコーヒー歴12年以上のバリスタで、2018年エアロプレス日本チャンピオン、世界大会セミファイナリストの実績を持ちます。

淡路島店スタッフが焙煎の全国大会決勝に出場するなど、チーム全体で技術向上に取り組んでいる専門集団が、「ロイヤルブレンド」の焙煎を手がけています。

商品ラインナップ





ロイヤルブレンド ドリップバッグは単品216円（税込）で購入でき、ギフトボックス付きの5個入りは1,188円（税込）です。

専用のドリッパー不要でカップの上に置くだけで抽出できる形態で、職場や旅先でも使いやすい仕様となっています。





ロイヤルブレンド 粉200gは2,376円（税込）です。

ペーパーフィルター・フレンチプレス・ネルドリップなど好みの器具で抽出できるため、毎日の朝食やティータイムに自分の淹れ方で楽しめます。





カフェドラペ（3,780円・税込）は、スティックラスク10本とドリップバッグ5個がセットになったギフト向け商品です。

CAFE OHZANの看板であるチョコレートコーティングのスティックラスクと、開発に2年を費やしたコーヒーが一箱に収まっており、贈り物として選びやすい構成になっています。





カフェドラペは個包装のスティックラスク10本と、ギフトボックス入りのドリップバッグ5個で構成されています。

CAFE OHZANの商品はすべて個包装で手土産にしやすい点が特長で、セット商品も同様の仕様となっています。

ケニア・エチオピア・ブラジル3産地の豆を中深煎りで仕上げた「ロイヤルブレンド」は、ドライフルーツやナッツを使ったCAFE OHZANのラスクとの相性を2年間の開発で追求した一杯です。

ドリップバッグ単品216円から、3,780円のラスクセットまで予算に合わせて選べる構成で、自宅用のコーヒータイムにも特別感のあるギフトにも対応しています。

CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ロイヤルブレンド」はどこで購入できますか？

A. CAFE OHZAN公式オンラインストアで2026年5月15日（金）より販売されています。

銀座三越・日本橋三越・東武池袋・二子玉川東急フードショーの直営4店舗では先行発売がすでに実施されており、店頭でも購入できます。

Q. ドリップバッグと粉タイプの違いは何ですか？

A. ドリップバッグはカップの上に置くだけで抽出できる手軽な形態で、単品216円（税込）・5個入りギフトボックス付き1,188円（税込）で販売されています。

粉200gタイプは2,376円（税込）で、ペーパーフィルターやフレンチプレスなど好みの器具を使って抽出できます。

Q. TAKAMURA COFFEE ROASTERSはどのようなお店ですか？

A. 大阪府と兵庫県に店舗を構えるワインとコーヒーの専門店です。

豆の個性を最大限に引き出す焙煎技術を持ち、コーヒーブランドの催事で上位に入る実績があります。

開発担当の上田さんは2018年エアロプレス日本チャンピオンで、世界大会セミファイナリストの経歴を持つバリスタです。

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