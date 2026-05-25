夏限定マスカット味も登場！ シュガーバターの木 京都眦膕S.C.ポップアップストア

記事ポイント 「シュガーバターの木」が「京都郄島屋S.C.」で初のポップアップストアを展開します。期間は2026年5月27日(水)から6月2日(火)まで、会場は百貨店1階 ゆとりうむ特設会場です。夏限定の「シャインマスカットショコラ」や定番の「シュガーバターサンドの木」が並びます。 「シュガーバターの木」が「京都郄島屋S.C.」で初のポップアップストアを展開します。期間は2026年5月27日(水)から6月2日(火)まで、会場は百貨店1階 ゆとりうむ特設会場です。夏限定の「シャインマスカットショコラ」や定番の「シュガーバターサンドの木」が並びます。

バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」が、「京都郄島屋S.C.」に初のポップアップストアをオープンします。

ブランド人気No.1の「シュガーバターサンドの木」に加え、国産シャインマスカット果汁を使った夏限定フレーバーも登場します。

シュガーバターの木「京都郄島屋S.C.ポップアップストア」





期間：2026年5月27日(水)〜6月2日(火)場所：京都郄島屋S.C. 百貨店1階 ゆとりうむ特設会場営業時間：10:00〜20:00販売ブランド：シュガーバターの木表示価格は参考小売価格です人気商品のため早期完売の可能性があります

「シュガーバターの木」は、東京を代表する洋菓子ブランドのひとつ「銀のぶどう」のプロデュースにより、2010年に誕生したバターシリアルスイーツ専門店です。

全粒粉やライ麦を使ったバターリッチなシリアル生地に、とろけるショコラを合わせたサンド菓子が展開されています。

今回のポップアップストアでは、シリーズ累計販売10億個を突破した「シュガーバターサンドの木」と、夏限定のシャインマスカット味を中心に、手土産や自宅用に選べるラインナップがそろいます。

ラインナップ

店頭には、定番のホワイトショコラサンド、夏限定のシャインマスカットショコラ、食べ比べができるセット、3味を詰め合わせたコレクションが登場します。

個包装のサンド菓子は、家族とのお茶時間や職場への差し入れ、京都での買い物帰りの手土産に取り入れやすい内容です。

シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ





商品名：シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ価格：お買得パック10個入 1,031円（税込・本体価格954円）国産シャインマスカット果汁入りのホワイトショコラを使用国産シャインマスカット香る5種素材のシリアル生地を使用

「シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ」は、国産シャインマスカットの果汁を練りこんだミルキーなホワイトショコラを、5種素材のシリアル生地でサンドした夏限定商品です。

爽やかな果実感とサクサクした生地の食感が重なり、暑い季節のブレイクタイムに冷たい紅茶と合わせやすい味わいです。

シュガーバターサンドの木





商品名：シュガーバターサンドの木価格：お買得パック10個入 901円（税込・本体価格834円）価格：14個入 1,350円（税込・本体価格1,250円）全粒粉やライ麦など7種素材の特製シリアル生地を使用

「シュガーバターサンドの木」は、全粒粉やライ麦など7種素材の特製シリアル生地に、発酵バター香るオリジナルブレンドバターとシュガーを重ねて焼き上げた定番商品です。

こんがりとした香ばしさとサクサクした食感に、ミルキーなホワイトショコラが合わさり、ブランド人気No.1の味わいを楽しめます。

サンドコレクション





商品名：サンドコレクション価格：12個入 1,350円（税込・本体価格1,250円）価格：16個入 1,781円（税込・本体価格1,649円）内容：定番ホワイトショコラサンドと夏限定シャインマスカットショコラサンド

「サンドコレクション」は、定番のホワイトショコラサンドと夏限定のシャインマスカットショコラサンドを詰め合わせたセットです。

2つの味を食べ比べできるため、自宅でのティータイムや複数人で分ける手土産として使いやすい構成です。

シュガーバターの木 コレクション





商品名：シュガーバターの木 コレクション価格：32袋入 3,240円（税込・本体価格3,000円）内容：シュガーバターサンドの木、シャインマスカットショコラ、焦がしバターキャラメル春夏コレクションとして展開

「シュガーバターの木 コレクション」は、シリーズ人気No.1の「シュガーバターサンドの木」、夏限定の「シャインマスカットショコラ」、ほろにがい「焦がしバターキャラメル」を詰め合わせた32袋入の商品です。

3味が一箱に入るため、人数の多い集まりや季節の贈り物として、味の違いを分け合える内容です。

ブランドの特徴





「シュガーバターの木」は、独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地に、バターをかけあわせる製法で作られています。

季節限定味を含む複数のバリエーションが展開され、定番の味と期間限定の味を一緒に選べるブランドです。

2026年5月27日(水)から6月2日(火)までの期間に、「京都郄島屋S.C. 百貨店1階 ゆとりうむ特設会場」で手に取れる催事です。

国産シャインマスカット果汁を使った夏限定フレーバーと、シリーズ累計販売10億個を突破した定番商品が同じ売場に並び、京都での買い物途中に季節の手土産を選べます。

シュガーバターの木「京都郄島屋S.C.ポップアップストア」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催期間はいつですか？

A. 開催期間は2026年5月27日(水)から6月2日(火)までです。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場は京都郄島屋S.C. 百貨店1階 ゆとりうむ特設会場です。

Q. 営業時間は何時から何時までですか？

A. 営業時間は10:00から20:00までです。

Q. 夏限定商品はありますか？

A. 夏限定商品として、国産シャインマスカット果汁を使った「シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ」が展開されます。

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