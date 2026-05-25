記事ポイント 愛犬と飼い主が食卓で一緒に楽しめる冷凍デリです「喜多方ラーメン 坂内」の焼豚2枚とメンマの味わいを再現しています全国のペットショップや公式オンラインショップなどで販売されます 愛犬と飼い主が食卓で一緒に楽しめる冷凍デリです「喜多方ラーメン 坂内」の焼豚2枚とメンマの味わいを再現しています全国のペットショップや公式オンラインショップなどで販売されます

ホットドッグが、麺食の展開する「喜多方ラーメン 坂内」とのコラボ商品を発売します。

「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」は、愛犬と飼い主が同じ食卓で“一緒にいただきます”を楽しめる冷凍デリです。

「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」





ブランド名：コミフデリ商品名：コミフデリ 喜多方ラーメン坂内発売日：5月25日内容量：商品のみ102g希望小売価格：648円（税込）販売チャネル：全国のペットショップ、ホームセンター、スーパーマーケット、公式オンラインショップ等賞味期限：製造より冷凍で180日保存方法：要冷凍

コミフデリ「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」は、愛犬向けの食品「コミフ」「コミフデリ」を展開するホットドッグと、「喜多方ラーメン 坂内」を展開する麺食のコラボ商品です。

商品は冷凍タイプの一杯として作られ、冷たいままでも温めても楽しめる仕様です。

焼豚2枚とメンマが添えられ、「喜多方ラーメン 坂内」の味わいを愛犬との食卓向けに表現しています。

坂内らしい具材





販売店内で掲示予定のPOPには、「喜多方ラーメン 坂内」と「コミフデリ」のコラボ商品であることが大きく示されています。

商品は、味が染み込んだ焼豚を2枚トッピングし、風味のあるメンマを添えた構成です。

暑い日には冷たい一杯として、肌寒い日には温めてスープの香りを立たせる一杯として食卓に並べられます。

喜多方ラーメン 坂内





喜多方ラーメン 坂内は、喜多方ラーメン御三家のひとつ「坂内食堂」の味を受け継ぐラーメンブランドです。

前身となる店「くら」は昭和59年に内幸町のガード下でオープンし、昭和63年12月に「喜多方ラーメン坂内」1号店が長野県東御市でオープンします。

喜多方の熟成多加水麺や焼豚の味わいを背景に持つブランドとのコラボにより、家庭の食卓で愛犬と一緒に楽しめるデリとして展開されます。

コミフデリの品質

コミフは、コミュニケーションとフードを組み合わせた名前を持つ、愛犬との食をテーマにしたブランドです。

コミフ、コミフデリは、人が食べるスイーツやお惣菜と同じ基準の下、品質管理された食品工場で製造される冷凍商品です。

ラインナップはスイーツとデリを合わせて約50品目で、原材料の詳細な表示まで明らかにされています。

開発責任者は「犬のおやつ・ごはん研究家」のパイオニアで、コミフ・ブランド創業者のひとりである「Deco」こと今戸 秀子です。

商品づくりでは、犬の好みに加え、砂糖、塩、乳、動物性油脂などをできるだけ抑える考え方が取り入れられています。

焼豚2枚とメンマをのせた冷凍デリは、愛犬の記念日や家族で囲む夕食に合わせやすい一品です。

冷・温どちらでも楽しめる仕様により、季節に合わせた食卓の演出にも使えます。

コミフデリ「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」はどこで販売されますか？

A. 全国のペットショップ、ホームセンター、スーパーマーケット、公式オンラインショップ等で販売されます。

Q. 「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」は冷たいまま食べられますか？

A. 商品は冷・温どちらでも楽しめる仕様です。

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