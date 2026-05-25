臨場感あふれるフィギュア！セガプライズ 呪術廻戦 死滅回游 XStellar “禪院直哉”
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2026年5月22日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「呪術廻戦 死滅回游 XStellar “禪院直哉”」を紹介します！
セガプライズ 呪術廻戦 死滅回游 XStellar “禪院直哉”
投入時期：2026年5月22日より順次
サイズ：全長約8×22cm
種類：全1種（禪院直哉）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
TVアニメ『呪術廻戦』より臨場感あふれる「禪院直哉」が“XStellar（エクステラ）”で登場！
劇中から飛び出してきたかのような「禪院直哉」の、自信あふれる姿が立体化されています。
眉の動きや口の開き方で表現された憎々しい表情や、握りしめた手の甲の血管まで丁寧に造形。
今にも動き出すのではないかと思わせる、リアルさです。
着物の皺や、草鞋の足袋へのくい込みなど、ディテールにもこだわりを感じます。
後ろ姿からも強者感が伝わる「禪院直哉」のフィギュアです！
アニメでも話題となった「禪院直哉」の躍動感あふれるフィギュア。
セガプライズ「呪術廻戦 死滅回游 XStellar “禪院直哉”」は、2026年5月22日より、全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。
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