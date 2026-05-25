ネイビーとホワイトの2種類展開！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 プラチナムザッカビッグトートバッグ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 プラチナムザッカビッグトートバッグを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 プラチナムザッカビッグトートバッグ
登場時期：2026年5月22日より順次
サイズ：全長約58×29×37cm
種類：全2種（ネイビー、ホワイト）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
『くまのプーさん』デザインの大きくて便利なトートバッグが、セガプライズに登場。
ネイビーとホワイトの2種類展開で、普段使いできるプライズです！
ネイビー
夜空や宇宙のような背景に、優しいタッチのイラストが映える、ネイビーのトートバッグ。
「プー」のお顔と、「ピグレット」と手を繋いで空を見上げる姿、2種類のイラストが楽しめます☆
ホワイト
ホワイトのトートバッグに、淡いカラーで表現した「プー」と100エーカーの森の仲間たち。
反対側の面は「プー」のお顔とお花を描いた総柄デザインです！
普段使いに便利な、大きいサイズのトートバッグが『くまのプーさん』デザインでラインナップ。
セガプライズの『くまのプーさん』 プラチナムザッカビッグトートバッグは、2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
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