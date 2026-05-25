セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 プラチナムザッカビッグトートバッグを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 プラチナムザッカビッグトートバッグ

登場時期：2026年5月22日より順次

サイズ：全長約58×29×37cm

種類：全2種（ネイビー、ホワイト）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

『くまのプーさん』デザインの大きくて便利なトートバッグが、セガプライズに登場。

ネイビーとホワイトの2種類展開で、普段使いできるプライズです！

ネイビー

夜空や宇宙のような背景に、優しいタッチのイラストが映える、ネイビーのトートバッグ。

「プー」のお顔と、「ピグレット」と手を繋いで空を見上げる姿、2種類のイラストが楽しめます☆

ホワイト

ホワイトのトートバッグに、淡いカラーで表現した「プー」と100エーカーの森の仲間たち。

反対側の面は「プー」のお顔とお花を描いた総柄デザインです！

普段使いに便利な、大きいサイズのトートバッグが『くまのプーさん』デザインでラインナップ。

セガプライズの『くまのプーさん』 プラチナムザッカビッグトートバッグは、2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

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