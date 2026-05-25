24日、福島県南相馬市原町区で開かれていた伝統行事「相馬野馬追（そうまのまおい）」にて行事に参加していた馬一頭がコース外に出て観客およびスタッフに接触する事故が発生した。

報道によると、催し物のひとつ甲冑（かっちゅう）競馬に出走した馬に乗っていた競馬武者が落馬。コントロールを失い、そのままコース外に飛び出してしまい観客らに接触してしまったという。被害者は6人おり、うち2人は重傷であるという。

相馬野馬追は1000年の歴史を誇る福島県相馬地方の伝統行事で、国の重要無形民俗文化財に指定されている。

行事は3日間にわたって行われ、約400頭の騎馬が全速力で駆け抜ける姿をひと目見たいと、毎年10万人以上が訪れている。

事故の模様は録画されており、放馬された馬は猛スピードで観客側に突入。柵があったため客席への飛び込みは避けられたが、馬は一般的な大きさでも400キロから500キロの重さがあり、自動車並みの速度が出せるため一歩間違えれば負傷者が続出する大事故に発展する危険性があった。

相馬野馬追はこれまでも事故が発生しており、2023年は7月に開催されたこともあり80名ほどが熱中症となり、馬も111頭も熱中症に近い症状となり、うち2頭は死亡している。

また、2025年もJR常磐線の鹿島―日立木駅間の踏切で行事に参加していた馬が線路内に立ち入り、列車と接触し死亡する事故が発生するなど、相馬野馬追と事故は切っても切り離せない事象となっている。

それだけに今回の観客への接触も過去の例からすれば、十分に想定される事故であり、ネットではその危険性を認めつつも「来年こそは気を付けてほしい」「事故も多いイベントだけど頑張ってほしい」といった声が相次いでいる。