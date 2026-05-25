にしなが、新曲「クローバー」を6月3日に配信リリースする。

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本楽曲は、映画『モブ子の恋』主題歌として書き下ろされたもの。柔らかく広がるサウンドと繊細なメロディが印象的な一曲で、何気ない日々の揺らぎや、言葉にできない感情を丁寧に描き出した作品に仕上がっている。

本楽曲について、にしなは「初めて映画を観た時に、童謡の「虹」が流れるシーンが印象に残っていて、そこからアイデアを広げて描いた楽曲です。」とコメント。また、「幾つになっても誰しもの中に存在しつづける「こども」の自分。生きていれば悩みや苦悩を抱く瞬間もありますが、時にその手を引くように、守るように、一緒に遊ぶように、自分らしくゆっくりでも歩んでいきたい。そんな気持ちでこの曲を書きました。」と楽曲へ込めた想いを明かしている。

さらに、配信リリースに先がけて5月26日放送のFM802『UPBEAT!』にてフルサイズで初オンエアされることも決定した。

（文＝リアルサウンド編集部）