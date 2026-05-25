【女性が選んだ】「手が美しいと思う30代男性俳優」ランキング！ 2位「岡田将生」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月30日、全国10〜60代の女性275人を対象に、30代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「手が美しいと思う30代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、岡田将生さんです。1989年8月15日生まれ、東京都出身の俳優です。2006年にデビューし、映画『重力ピエロ』や『告白』などで数々の新人賞や助演男優賞を受賞しました。端正な顔立ちとすらりとした高身長に加えて、白く細長い美しい指先が作り出す上品な手の所作も魅力的です。現在も映画やドラマで多彩な役柄を演じ、実力派として活躍しています。
▼回答者コメント
「細くて白くてスラッとした指が素敵だから」（40代女性／千葉県）
「指が長くて細く、骨格がとにかく整っており、どの角度から見ても絵になる手だからです」（60代女性／愛知県）
「色が白く、スラッとした感じも男性らしさもどっちもあっていいと思う」（30代女性／北海道）
見事1位に輝いたのは、佐藤健さんでした。埼玉県出身の佐藤さんは、高い身体能力を生かした迫力あるアクションで知られる俳優です。特に映画『るろうに剣心』シリーズでの殺陣は多くの観客を魅了しています。激しい動きの中にも、ふとした瞬間に見えるすっとした美しい手先が、彼の表現力や所作の美しさをさらに際立たせています。
▼回答者コメント
「指がスッと長く、節々のラインが繊細ながらも、男性らしい力強さを併せ持った綺麗な形をしているからです」（30代女性／北海道）
「Netflixでピアノを弾いてるところを見て細くてキレイな手をしていると思いました」（50代女性／埼玉県）
「医者の役やピアノをひく役だったり、手の綺麗な印象が強い」（40代女性／群馬県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：岡田将生／60票
2位にランクインしたのは、岡田将生さんです。1989年8月15日生まれ、東京都出身の俳優です。2006年にデビューし、映画『重力ピエロ』や『告白』などで数々の新人賞や助演男優賞を受賞しました。端正な顔立ちとすらりとした高身長に加えて、白く細長い美しい指先が作り出す上品な手の所作も魅力的です。現在も映画やドラマで多彩な役柄を演じ、実力派として活躍しています。
「細くて白くてスラッとした指が素敵だから」（40代女性／千葉県）
「指が長くて細く、骨格がとにかく整っており、どの角度から見ても絵になる手だからです」（60代女性／愛知県）
「色が白く、スラッとした感じも男性らしさもどっちもあっていいと思う」（30代女性／北海道）
1位：佐藤健／61票
見事1位に輝いたのは、佐藤健さんでした。埼玉県出身の佐藤さんは、高い身体能力を生かした迫力あるアクションで知られる俳優です。特に映画『るろうに剣心』シリーズでの殺陣は多くの観客を魅了しています。激しい動きの中にも、ふとした瞬間に見えるすっとした美しい手先が、彼の表現力や所作の美しさをさらに際立たせています。
▼回答者コメント
「指がスッと長く、節々のラインが繊細ながらも、男性らしい力強さを併せ持った綺麗な形をしているからです」（30代女性／北海道）
「Netflixでピアノを弾いてるところを見て細くてキレイな手をしていると思いました」（50代女性／埼玉県）
「医者の役やピアノをひく役だったり、手の綺麗な印象が強い」（40代女性／群馬県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)