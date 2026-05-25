「写真集出せそう」浅田真央、撮影オフショット公開！ 「本当に上品」「溜息が出る程素敵」と絶賛の声
「写真集出せそう」浅田真央、撮影オフショット公開！ 「本当に上品」「溜息が出る程素敵」と絶賛の声
フィギュアスケート元世界女王の浅田真央さんは5月25日、自身のInstagramを更新。コーポレートアンバサダーを務める「クリヤマホールディングス」の撮影オフショットを披露しました。
【写真】浅田真央の撮影オフショット
エレガントなたたずまいを披露浅田さんは投稿に2枚の写真を披露。白いシアートップスに、ネイビーから白へのグラデーションが美しいロングスカートを合わせた、上品で涼しげなコーディネートで撮影に臨む姿が収められています。柔らかな表情や洗練された立ち姿からは、大人の気品が漂っています。
ファンからは「いつまでもお美しい 写真集出せそうですよ！」「本当に上品だな」「真央ちゃん見れる機会が減って寂しいです インスタ投稿ありがとう」「益々素敵になられてますね」「夏らしい衣装、髪型、仕草がとてもステキ」「溜息が出る程素敵だなぁと」など絶賛の声が寄せられました。
上品な着物姿も披露3月6日には「きものSalon 2026年 春夏号」とつづり、着物姿を披露した浅田さん。白地に青い柄が入った上品な着物を着ており、髪はきれいに結われています。コメントでは「もう！美しすぎます！！！」「夢二の絵画のように美しいです」「真央さんにうっとり」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:五六七 八千代)
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