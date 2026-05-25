俳優の賀来賢人（36）が25日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演。叔母で女優の賀来千香子（64）と共演NGにした理由を明かした。

デビューからブレークまで約10年かかったという賀来。コンプレックスから共演NGにしていることについて明かし、「叔母が女優でして、自分の名が世に出てない時に番組とか出させていただくと、どうしてもその話題になってしまうんですね。それがちょっと悔しいというか、僕は何で自分の力で仕事ができないんだって嫌になった気持ちがあって、なるべく叔母のレールから避けて」と説明した。

ただ、一度だけ学園ドラマで共演した経験があるという。「レギュラーの生徒で出ている時に、叔母さんがゲストで出てくださって。その時の僕のシチュエーションが、僕が女装するシーンだったんですよ」と告白。思わぬ形での初共演に、「頼むから何かが起きて来ないでくれ」と祈っていたことも明かした。

番組内では同じポーズをしたツーショットも披露され、「こうやって見ると、似てる感じするね」などの声が上がっていた。