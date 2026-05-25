◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

ベテラン・中野達哉記者が「超ブル診断」ステップレース編で日本ダービー前哨戦３鞍を分析した。

【皐月賞＝レース評価Ａ】ロブチェンの勝ち時計はレコード。並びが固まって４００メートル通過からの２ハロンが１２秒２、１２秒１と収まったことで“行った行った”に。ただ、２着馬との枠の内外が逆だったなら展開も結果も違っていたかもしれない。

０秒５差だった７着馬の時計が２５年の優勝時計と同じ。走破時計に関しては馬場の影響が大きいか。同日に同じ芝２０００メートルで行われる古馬２勝クラスとのタイム差を比較すると、これまでと大差はないことがわかる。皐月賞が良馬場で行われた１３年から昨年までの９度と比較すると、今年の０秒９差は平均的（すべて皐月賞が速く、０秒７〜２秒２差で、１秒０未満は今回を含めて３度）。“レコード＝強い”と結びつける必要性はない。

ただ、その勝ち方は２冠目につながる。皐月賞での逃げ切りは１８年ぶり。さかのぼると、０８年キャプテントゥーレは２冠目には向かわず、２角手前で先手を奪った０７年ヴィクトリーはダービーで９着に終わっているが、９７年サニーブライアン（２角手前で一度他馬に先頭を奪われている）、９２年ミホノブルボン、８１年カツトップエース、７５年カブラヤオーと、古くは皐月賞の逃げ切りは明確な力の証明となっていた。かつての２冠達成はいずれもダービーでも逃走だったが、ロブチェンと松山の選ぶ戦法はいかに。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

ロブチェン Ｇ

リアライズシリウス Ａ

ライヒスアドラー Ａ

アスクエジンバラ Ａ

フォルテアンジェロ Ａ

グリーンエナジー Ａ

マテンロウゲイル Ｂ

バステール Ｂ

パントルナイーフ Ｂ

アルトラムス Ｃ

【青葉賞＝レース評価Ａ】ゴーイントゥスカイの勝ち時計２分２３秒０は、過去のダービーの優勝馬の時計と比較しても上回るのは１９年ロジャーバローズ、２１年シャフリヤール、２２年ドウデュースの３度のみ。同じ時計でトライアルを駆けたオーソリティは本番には使えなかったが、翌年のジャパンＣでコントレイルの２着となった。

青葉賞組は【０・６・６・７０】と厚い壁に阻まれ続けているが、６頭いる２着からはシンボリクリスエス、ゼンノロブロイ、フェノーメノとその後のＧ１で複数勝利を挙げた馬も。Ｇ１を勝てるだけの時計でトライアルを駆けたゴーイントゥスカイが歴史を塗り替える可能性はある。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

ゴーイントゥスカイ Ａ

ケントン Ｃ

【京都新聞杯＝レース評価Ａ】過去１０年で京都で行われた８度で、１０００メートル通過が５８秒台だったのは３度目。１８年（５８秒５）は中盤が緩んでレースの上がりが３４秒６と切れも求められ、番手のステイフーリッシュがＶ。２０年（５８秒３）は直線で中団からディープボンドが差し切った。

今年は５８秒７だったが、３ハロン目からゴールまで１ハロン１１秒７〜１２秒１と緩むことなく終始。無傷の３連勝で重賞初制覇を決めたコンジェスタスは坂の下りで外からスパートし、初コースにも対応。内外離れての叩き合いでベレシートに競り勝った。その２着馬は皐月賞上位馬と共同通信杯で接戦。無敗での頂点が視界に入る内容だった。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

コンジェスタス Ａ

エムズビギン Ｂ

カフジエメンタール Ｃ

※評価は上位順にレースはＡ〜Ｃ、馬別はＧ〜Ｃとなります。